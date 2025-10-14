徐乃麟魔咒？巫苡萱曝分手內情 張文綺單身5年「上空走紅毯」

巫苡萱、張文綺、徐凱希、籃籃出席金鐘集氣活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕張文綺、巫苡萱、徐凱希、籃籃今（14）日出席《天才衝衝衝》金鐘分享會，四姝齊聚一堂歡笑聲不斷，張文綺今擔任效果王，透露金鐘戰袍花了很多心思準備，更語出驚人「我上半身都不會穿」，更說自己租了飾品三件套，價值約5千萬。

張文綺近日瘦了6公斤，為了走金鐘紅毯她可以說是卯足全力，她也透露這次尺度上會有所突破，：「我光是珠寶本來就安排6套，價值上億，後來決定3套就好，大約5000萬，但是公司希望我選1套，要我不要換來換去。」張文綺還說上半身沒有穿，徐凱希還搞笑反問：「這樣會好看嗎？」巫苡萱則笑虧：「還是妳是全部沒穿，只遮臉？」搞笑發言讓張文綺差點綜藝摔。

請繼續往下閱讀...

而談及感情近況，單身5年的張文綺直呼都沒有來電的對象，之前有人介紹牧師的兒子給她認識，雖然有約會可惜沒有下文，「那個男生比較斯文，我是狂野派，所以就是緣分還沒到」。

近期忙著擔任樂天MC及接下台中連莊排球隊MC的巫苡萱目前也是感情空窗，同樣單身的還有徐凱希，她笑說求姻緣前先求得金鐘比較重要，而她們也笑說之前都有把男友帶給徐乃麟看過，「只要給乃哥看過都會分手！」三人也笑說徐乃麟會幫她們看適不適合，沒想到卻都意外成了「桃花斬」。

目前人在義大利的徐乃麟確定缺席金鐘，不過他也帶話，希望大家都能順利敲響金鐘，張文綺感性提到之前曾有過碰壁期，很感謝徐凱希當時在錄影前拍拍她的背說：「我是妳的後盾」，讓張文綺相當感動。

