自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐乃麟魔咒？巫苡萱曝分手內情 張文綺單身5年「上空走紅毯」

巫苡萱、張文綺、徐凱希、籃籃出席金鐘集氣活動。（記者林欣穎攝）巫苡萱、張文綺、徐凱希、籃籃出席金鐘集氣活動。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕張文綺、巫苡萱、徐凱希、籃籃今（14）日出席《天才衝衝衝》金鐘分享會，四姝齊聚一堂歡笑聲不斷，張文綺今擔任效果王，透露金鐘戰袍花了很多心思準備，更語出驚人「我上半身都不會穿」，更說自己租了飾品三件套，價值約5千萬。

張文綺近日瘦了6公斤，為了走金鐘紅毯她可以說是卯足全力，她也透露這次尺度上會有所突破，：「我光是珠寶本來就安排6套，價值上億，後來決定3套就好，大約5000萬，但是公司希望我選1套，要我不要換來換去。」張文綺還說上半身沒有穿，徐凱希還搞笑反問：「這樣會好看嗎？」巫苡萱則笑虧：「還是妳是全部沒穿，只遮臉？」搞笑發言讓張文綺差點綜藝摔。

而談及感情近況，單身5年的張文綺直呼都沒有來電的對象，之前有人介紹牧師的兒子給她認識，雖然有約會可惜沒有下文，「那個男生比較斯文，我是狂野派，所以就是緣分還沒到」。

近期忙著擔任樂天MC及接下台中連莊排球隊MC的巫苡萱目前也是感情空窗，同樣單身的還有徐凱希，她笑說求姻緣前先求得金鐘比較重要，而她們也笑說之前都有把男友帶給徐乃麟看過，「只要給乃哥看過都會分手！」三人也笑說徐乃麟會幫她們看適不適合，沒想到卻都意外成了「桃花斬」。

目前人在義大利的徐乃麟確定缺席金鐘，不過他也帶話，希望大家都能順利敲響金鐘，張文綺感性提到之前曾有過碰壁期，很感謝徐凱希當時在錄影前拍拍她的背說：「我是妳的後盾」，讓張文綺相當感動。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中