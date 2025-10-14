韓國後台直擊！台日男神大集合 泡麵兄弟相隔11年掀淚海

蕭子墨（右）攜手Anson Kong江同登舞台。（植光土壤音創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕ZiMo蕭子墨曾在韓國苦熬卻未能出道，憑藉堅持與努力，在2021年的釜山國際影展入圍最佳新演員，和韓星宋江角逐同獎，更在11年後，以演員與創作歌手之姿，站上韓國「全球OTT大獎」的國際舞台，逆襲成功。

蕭子墨2014年赴韓國接受嚴格的練習生訓練，與Anson Kong結為莫逆，曾在深夜用一碗泡麵鼓勵彼此，在凌晨的練習室互相考核舞步。儘管最終未能在韓出道，那段艱辛卻純粹的時光，卻淬煉出他們深厚的友誼。今年在「全球OTT大獎」的舞台上，蕭子墨不僅擔任頒獎人與表演嘉賓，更與Anson Kong再度合體，演唱《開始的地方》。

蕭子墨（右）和Anson Kong江是莫逆之交。（植光土壤音創提供）

蕭子墨表示，他將自己過去與現在的對話寫進歌裡，更融入他相當熟悉的韓語鼓勵箴言「괜찮아요（沒關係）」、「힘내세요（加油）」，回想寫歌的過程很神奇：「我一個人騎著車，那些歷歷在目的回憶、和這些年各自努力的經歷很自然地就唱進了歌裡。當時一邊騎一邊哭一邊唱，事後聽錄音，有很多鼻涕跟車子熙來攘往的聲音，很好笑。」

而《開始的地方》首唱舞台，正是他夢想的起點—韓國。一收到表演邀請，他立刻想到Anson Kong，而對方也義氣相挺、欣然答應。蕭子墨坦言：「心情很複雜，參雜很多過去跟現在的感受。」但所有事前準備與好兄弟在旁的安心感，讓他完美呈現了這場「圓夢之旅」。

蕭子墨（左）巧遇坂口健太郎。（植光土壤音創提供）

此外，蕭子墨也在典禮後台與最近在韓國爆紅的日本男神坂口健太郎合照、簡單交流，也碰到曾敬驊及林廷憶，跟他們聊了很多表演的心得，從演員到歌手，蕭子墨不斷突破自我，他坦言：「音樂曾是我無法輕鬆貼近的領域，但現在它已成為我前進的動力。」

