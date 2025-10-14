自由電子報
娛樂 最新消息

（專訪）蔡思韵甜嫁劉俊謙！放閃老公「是我最好的朋友」 做人進度曝光

蔡思韵為宣傳電影《泥娃娃》受訪，分享與劉俊謙的相處之道。（記者潘少棠攝）蔡思韵為宣傳電影《泥娃娃》受訪，分享與劉俊謙的相處之道。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕37歲港星劉俊謙、蔡思韵因合作電影《幻愛》假戲真做，交往近6年，今天（14日）宣布在日本完婚，成為夫妻，蔡思韵上週9日才接受《自由時報》專訪，直言劉俊謙是「他最好的朋友」。

37歲港星劉俊謙、蔡思韵今天（14日）宣布在日本完婚，成為夫妻。（翻攝自臉書）37歲港星劉俊謙、蔡思韵今天（14日）宣布在日本完婚，成為夫妻。（翻攝自臉書）

現年31歲的蔡思韵最近為宣傳電影《泥娃娃》接受專訪，她在片中飾演孕婦，戲外被問到是否想要成為一位母親？蔡思韵表示，當母親很偉大，需要照顧小孩，但現在光照顧愛貓就不夠時間了，短時間沒有想當母親的打算；不過她坦言自己很矛盾，一下覺得不要小孩，一下又覺得有小孩也不錯，「我想法翻來覆去的，所以這題我不敢回答。」

蔡思韵、劉俊謙交往多年，本來就是以結婚為前提交往。（記者潘少棠攝）蔡思韵、劉俊謙交往多年，本來就是以結婚為前提交往。（記者潘少棠攝）

她與劉俊謙戀愛多年，記者詢問媽媽是否會催婚？蔡思韵回答得曖昧，稱原本就是以結婚為前提交往，因此媽媽也尊重她，如今看來是已經規劃好婚期。蔡思韵笑說劉俊謙是個無法一心二用、只能單機操作的對象，「有時候很好笑，我說這個你幫我拿給誰，他提在手上與那個人碰完了，又原地把那個東西提回來，我就看著他，也只能笑笑的，無法生氣欸，有點太好笑了。」

兩人交往6年，比起熱戀中的愛侶，相處更像是老夫老妻，生日或者重要節慶，與其等待驚喜，蔡思韵更會直接告訴劉俊謙要什麼禮物，「我會直接跟他說我要什麼，如果他沒準備，妳又生氣，不如自己講。」今年7月蔡思韵的生日，她就指定要花、蛋糕以及某一間餐廳，而蔡思韵看劉俊謙的刮鬍刀很久了，因此買了新的送他。

蔡思韵稱劉俊謙是她最好的朋友，很難不跟對方分享工作上的事情。（記者潘少棠攝）蔡思韵稱劉俊謙是她最好的朋友，很難不跟對方分享工作上的事情。（記者潘少棠攝）

有話直說，成為兩人維持好感情的秘訣，蔡思韵透露，其實相處久了溝通更加直接， 雖然不常吵架，但吵架通常是因為兩人工作太累，「狀態都很不好，身體上太累，脾氣會比較不好。」他們在工作結束之後，回到家都盡量放鬆、好好吃飯及看電視，不要想太多，好好享受生活。

蔡思韵夫婦在疫情後工作量暴增，各自有所發展，且跨足中港台，蔡思韵坦言兩人很難公私分明，「因為對演員來說，生活也是工作的一部分，在生活中也會成為工作上的養分，怎麼做這個角色，很多時候也是要感受生活。」像是她也會問問劉俊謙：「你覺得這個offer怎麼樣？對我來說也是生活的閒聊，工作也是我的一部分啊，我會跟好朋友閒聊，他也是我最好的朋友。」

