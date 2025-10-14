胡瓜爆《綜藝大集合》不幹了 班底籃籃吐心聲曝錄影互動

籃籃（右）是胡瓜節目《綜藝大集合》的主持班底之一。（資料照，民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜近期爆出因不滿民視要降的他主持費，決定不續約，並向民視寄出存證信函，他與民視合約目前只到2026年1月底，老牌節目《綜藝大集合》恐在明年初就走向熄燈命運，主持群之一的籃籃今（14）日出席活動，被問及此事，他也做出回應。

胡瓜主持1小時的主持費超過25萬，雖然胡瓜是收視保證，但因為電視大環境不景氣，胡瓜的主持費仍讓電視台吃不消，向胡瓜提出降價要求。而胡瓜為了《綜藝大集合》，長年出外景日曬雨淋，還要跟觀眾玩遊戲，耗神又耗體力，難以接受民視砍價。目前雙方仍在溝通當中。

請繼續往下閱讀...

巫苡萱、張文綺、徐凱希、籃籃出席金鐘集氣活動。（記者林欣穎攝）

籃籃今與巫苡萱、張文綺、徐凱希出席金鐘集氣活動，她坦言自己不清楚胡瓜與民視合約的事情，自己也是看新聞才知道，提到昨天《大集合》才錄影，胡瓜很認真的在做節目，「（我們）很希望不要有這樣的事發生，極力的希望大哥可以繼續帶著我們，畢竟這幾年也培養出默契了。」

籃籃也說明天還會錄影，跟胡瓜錄影時也都會聊天，雖然不確定後續動向，但後輩們都還是希望胡瓜能繼續留在《大集合》。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法