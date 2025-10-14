自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

韋禮安不藏了！開啟「鳥卦」業務 算命網站也曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲創作才子韋禮安推出全新創作EP《Love Wei Back Vol.1》，化身三個角色詮釋三首新歌，《不變》是由來自苗栗公館的「韋志豪」所演唱，擅長詮釋深刻的愛情與堅定承諾，被封為「大眾情歌王子」。MV延續歌曲的深情和悲慯感，韋志豪面對被戀人分手的情況，觸景傷情，並以80年代超復古元素建構整體MV氛圍。

韋禮安化身80年代「大眾情歌王子」，演唱抒情金曲《不變》。（索尼提供）韋禮安化身80年代「大眾情歌王子」，演唱抒情金曲《不變》。（索尼提供）

韋禮安近期接下服飾和保養品兩個代言，隨著尾牙季的到來，更是行程滿檔，他在百忙之中仍不忘宣傳新EP，《不變》的MV是一段愛情從相愛到質變的心情轉折，配合歌曲的80年代氣氛，MV出現復古公共電話亭，讓韋志豪上演打電話沒人接聽的場面，電話上黏著許多廣告貼紙，還散落著一封封被退回的信件，流露失戀悲悽。

韋禮安化身80年代「大眾情歌王子」，演唱抒情金曲《不變》。（索尼提供）韋禮安化身80年代「大眾情歌王子」，演唱抒情金曲《不變》。（索尼提供）

搭配韋志豪的設定，導演安排韋志豪是個文藝青年，房間裡擺設許多書，特別把書名都改成跟「韋禮安」的名字有關，如《少年維特的煩惱》變成《少年「韋」特的煩惱》、《理想國》變成《「禮」想國》等等，他每晚都在這些案頭書的環繞下，埋頭寫情書，韋禮安見到團隊的準備忍不住大讚：「真的太用心、太有趣了。」

韋禮安化身80年代「大眾情歌王子」，演唱抒情金曲《不變》。（索尼提供）韋禮安化身80年代「大眾情歌王子」，演唱抒情金曲《不變》。（索尼提供）

此外，為了EP打造的韋禮安「韋宇宙」網站：https://loveweiback.weibirdofficial.com/vol1，配合《不變》的MV上架，即將開啟由網站中的「韋鳥」執掌的「鳥卦」算命功能，歡迎粉絲朋友在感情上和生活上有任何疑難雜症，都可以來占卜一下，透過韋鳥的開釋，獲得繼續往前的力量。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中