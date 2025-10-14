韋禮安不藏了！開啟「鳥卦」業務 算命網站也曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲創作才子韋禮安推出全新創作EP《Love Wei Back Vol.1》，化身三個角色詮釋三首新歌，《不變》是由來自苗栗公館的「韋志豪」所演唱，擅長詮釋深刻的愛情與堅定承諾，被封為「大眾情歌王子」。MV延續歌曲的深情和悲慯感，韋志豪面對被戀人分手的情況，觸景傷情，並以80年代超復古元素建構整體MV氛圍。

韋禮安化身80年代「大眾情歌王子」，演唱抒情金曲《不變》。（索尼提供）

韋禮安近期接下服飾和保養品兩個代言，隨著尾牙季的到來，更是行程滿檔，他在百忙之中仍不忘宣傳新EP，《不變》的MV是一段愛情從相愛到質變的心情轉折，配合歌曲的80年代氣氛，MV出現復古公共電話亭，讓韋志豪上演打電話沒人接聽的場面，電話上黏著許多廣告貼紙，還散落著一封封被退回的信件，流露失戀悲悽。

搭配韋志豪的設定，導演安排韋志豪是個文藝青年，房間裡擺設許多書，特別把書名都改成跟「韋禮安」的名字有關，如《少年維特的煩惱》變成《少年「韋」特的煩惱》、《理想國》變成《「禮」想國》等等，他每晚都在這些案頭書的環繞下，埋頭寫情書，韋禮安見到團隊的準備忍不住大讚：「真的太用心、太有趣了。」

此外，為了EP打造的韋禮安「韋宇宙」網站：https://loveweiback.weibirdofficial.com/vol1，配合《不變》的MV上架，即將開啟由網站中的「韋鳥」執掌的「鳥卦」算命功能，歡迎粉絲朋友在感情上和生活上有任何疑難雜症，都可以來占卜一下，透過韋鳥的開釋，獲得繼續往前的力量。

