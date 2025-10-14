自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

恭喜！劉俊謙蔡思韵宣布結婚 經紀人證實日本完婚

劉俊謙、蔡思韵宣布結婚。（MOM production limited提供）劉俊謙、蔡思韵宣布結婚。（MOM production limited提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕港星劉俊謙與蔡思韵已於今天（14日）在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻，開展屬於他們的人生新篇章。從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，他們珍惜這段細水長流的感情，並感謝彼此讓愛昇華成為更踏實的家人關係。

劉俊謙與蔡思韵在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻。（MOM production limited提供）劉俊謙與蔡思韵在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻。（MOM production limited提供）

劉俊謙與蔡思韵升格夫妻，開心與大家分享喜訊。（MOM production limited提供）劉俊謙與蔡思韵升格夫妻，開心與大家分享喜訊。（MOM production limited提供）

劉俊謙、蔡思韵在IG發文，寫著：「Thank you God for loving us，我們結婚了！」兩人在東京拍攝了一系列的「復古感」婚紗照，照片中呈現出兩人最真實、舒服的狀態。希望藉此將這份單純而雋永的美好，分享給所有關心他們的朋友們。

劉俊謙及蔡思韵從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，今天宣布：「我們結婚了」。（MOM production limited提供）劉俊謙及蔡思韵從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，今天宣布：「我們結婚了」。（MOM production limited提供）

劉俊謙、蔡思韵婚紗照呈現兩人最真實、舒服的狀態，跟大家分享這份單純而雋永的美好。（MOM production limited提供）劉俊謙、蔡思韵婚紗照呈現兩人最真實、舒服的狀態，跟大家分享這份單純而雋永的美好。（MOM production limited提供）

經紀公司表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中