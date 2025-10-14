恭喜！劉俊謙蔡思韵宣布結婚 經紀人證實日本完婚

劉俊謙、蔡思韵宣布結婚。（MOM production limited提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕港星劉俊謙與蔡思韵已於今天（14日）在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻，開展屬於他們的人生新篇章。從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，他們珍惜這段細水長流的感情，並感謝彼此讓愛昇華成為更踏實的家人關係。

劉俊謙與蔡思韵在日本完成婚禮，邀請至親好友見證，正式結為夫妻。（MOM production limited提供）

劉俊謙與蔡思韵升格夫妻，開心與大家分享喜訊。（MOM production limited提供）

劉俊謙、蔡思韵在IG發文，寫著：「Thank you God for loving us，我們結婚了！」兩人在東京拍攝了一系列的「復古感」婚紗照，照片中呈現出兩人最真實、舒服的狀態。希望藉此將這份單純而雋永的美好，分享給所有關心他們的朋友們。

劉俊謙及蔡思韵從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，今天宣布：「我們結婚了」。（MOM production limited提供）

劉俊謙、蔡思韵婚紗照呈現兩人最真實、舒服的狀態，跟大家分享這份單純而雋永的美好。（MOM production limited提供）

經紀公司表示：「俊謙與思韵感謝所有媒體朋友和各方友好長久以來的支持與愛護，同時也會互相扶持認真、踏實地過生活，希望大家繼續給予兩位祝福。」

