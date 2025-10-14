郭采潔回來了！台灣現蹤被拍變成這樣 喊話：非常開心

〔記者陽昕翰／台北報導〕闊別台灣舞台多時的郭采潔，日前以主唱Birdy K之姿，率領樂團Mola Oddity參加音樂節，一出場就掀起台下粉絲尖叫。她身穿紅色背心、搭配個性髮型，時而酷帥、時而嫵媚，展現截然不同的聲線風貌，興奮高喊：「非常開心！我終於帶著我的樂團回家演出了！」

Mola Oddity一連帶來多首歌曲，隨著搖擺節奏響起，不少樂迷也跟著扭動身軀。郭采潔感性表示：「今天是個特別的日子，不但有機會站上秋OUT音樂節舞台，全新 EP《Cave Crackers》也在此刻正式發行。感謝這段時間有很多聽眾分享我們的音樂，希望接下來能繼續在台北演出。」

郭采潔難掩興奮心情。（秋OUT音樂節提供）

在國慶連假登場的 2025「秋OUT音樂節」於台北公館商圈熱鬧開唱。首日主舞台由金曲、金音雙入圍新人Andr打頭陣，開心表示：「這是我第三次來秋OUT，第一次還在沙發區當觀眾，去年第二次則在公館派出所前的免費舞台，今年終於登上大舞台，看到有人從彩排就來等候，實在太感人了！」

日本嘻哈才子KID FRESINO則穿著印有《暮光之城》圖案的T-shirt登台，展現驚人饒舌實力，吸引不少台灣音樂人到場觀摩。演出時段恰逢黃昏，夕陽將公館水岸廣場染成一片橘紅，他也大讚：「在這邊演出太浪漫了！」

郭采潔以Mola Oddity樂團主唱身份Birdy K酷帥登場。（秋OUT音樂節提供）

作為第二天主舞台壓軸的9m88，睽違 6 年再次回到秋OUT。她以台語歌曲《足久無見》開場，為呼應活動主題《房間》，特地換上睡衣登場，笑說：「歡迎大家來到我的房間，我特地換上在東京買的四角褲，有沒有很Chill的感覺？」

