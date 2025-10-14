自由電子報
娛樂 電視

羅志祥自曝「最怕天蠍女」 揭親身經歷：她手拿兩把刀

〔記者林欣穎／台北報導〕羅志祥、何美主持中天綜合台《綜藝OK啦》明播出最新一集「這些星座女友讓人怕怕」，藝人許明杰曾和天蠍座的女生交往過，提到對方因不能接受被分手做出偏激行為，羅志祥也自曝自己最害怕的就是天蠍女。

許明杰提到：「她年紀比我小，我們的生活習慣、觀念都不太一樣，有時候溝通很累，就想說要不要先分開，結果就開始大吵。」對方因為不能接受被提分手做出偏激行為：「我家住12樓，她直接跳上我家窗台，我馬上拉住她，因為我看那個鐵架往下沉了，如果我沒拉住她，她是有可能掉下去的。」

羅志祥認會怕天蠍女，提到自己的媽媽就是天蠍座。（中天提供）羅志祥認會怕天蠍女，提到自己的媽媽就是天蠍座。（中天提供）

許明杰還說女方不斷情緒勒索要求復合：「只要一言不合，她就要闖紅燈，每次我都要拉住她，在路上弄得很難看，不然就是用頭撞牆，而且我那時候有主持歌唱比賽節目，歌手上台唱歌時，我就要趕快去回她訊息，不然她會說『你不回，我就去電視台找你』！」

羅志祥自招他也很怕天蠍女：「因為我媽也是天蠍座，以前參加進香團會搭遊覽車，要回基隆時，我爸跑去坐另一台車，那車全部都是女生，兩台遊覽車並行的時候，我媽看到我爸拿著麥克風在那邊嗨，把整車女生逗得開開心心，整個醋勁大發。」他提到媽媽趁著大家在買名產時，跑去買了兩把菜刀：「當時我也沒問，想說她要買回去煮飯用的，後來我跟媽媽先到家，一到家我媽就把菜刀放在桌上，我爸門一開，我媽就拿著兩把菜刀往我爸那邊衝過去。」

許明杰曾交往天蠍座女友竟被嚇傻。（中天提供）許明杰曾交往天蠍座女友竟被嚇傻。（中天提供）

這場面把全家人都嚇壞：「我舅舅抓著她，我就叫爸爸趕快先出去，結果我媽還不小心割到自己流血，最後我媽氣到拿打火機把結婚照燒掉。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

