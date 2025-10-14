寇乃馨認與黃國倫「天天吵架」 16年婚姻靠一招化解爭執

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣短影音界盛事「金刻獎」回歸，於昨（13 ）日舉辦「金刻論壇」與「Golden Gala 晚宴」圓滿落幕。

今年共吸引超過2000件品牌與創作者投稿，現場除了得獎創作者盛裝出席外，還包括眾多重量級嘉賓與網紅名人，如寇乃馨、黃國倫、YouTuber 六指淵、呱吉、百靈果 Ken、董仔、酷炫等共襄盛舉。

請繼續往下閱讀...

黃國倫（左）、寇乃馨跨足數位影視。（金刻獎提供）

重量級嘉賓寇乃馨是第二年與金刻獎合作，今年更受邀擔任金刻論壇嘉賓講師，從內容思維談到流量經濟，分享如何讓娛樂轉化為產業實力，除此之外更擔任「金刻論壇」主持人，激發創作者更多的乾貨分享，透過論壇的互相交流，讓參與活動的來賓滿載而歸。

寇乃馨分享，近年她與黃國倫跨足數位影視，打造台灣首個原創短劇平台「 Meowshort」，提出「短劇是短影音的4.0進化版」的概念，整合企劃、導演、演員與剪輯資源，打造出讓觀眾能一口氣沉浸其中的在地故事。她說：「我們提早佈局，短劇不只是流量堆疊，而是信任的經營。我們希望培養台灣下一代短劇編導與 IP 製作人，真正讓創作成為產業，而非孤島。」

寇乃馨受邀擔任金刻論壇嘉賓講師。（金刻獎提供）

談及夫妻相處，寇乃馨坦言他們的維繫之道並非外界想像中的「相親相愛、你濃我濃」，而是「競爭」。

他們結婚16年，始終各自經營一個短影音帳號，每天互相比較影片流量成績，在良性競爭中學習與成長。由於兩人互為經紀人，黃國倫也是寇乃馨的「老公兼老闆」，在事業上經常「公私不分」。寇乃馨直言，意見衝突幾乎是天天在發生。

化解之道就是「請高層仲裁」──當吵到不可收拾、誰也說服不了誰時，兩人就會透過禱告與讀聖經，讓上帝成為最終的裁判，成為他們維繫婚姻的重要信仰依靠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法