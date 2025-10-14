自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

寇乃馨認與黃國倫「天天吵架」 16年婚姻靠一招化解爭執

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣短影音界盛事「金刻獎」回歸，於昨（13 ）日舉辦「金刻論壇」與「Golden Gala 晚宴」圓滿落幕。

今年共吸引超過2000件品牌與創作者投稿，現場除了得獎創作者盛裝出席外，還包括眾多重量級嘉賓與網紅名人，如寇乃馨、黃國倫、YouTuber 六指淵、呱吉、百靈果 Ken、董仔、酷炫等共襄盛舉。

黃國倫（左）、寇乃馨跨足數位影視。（金刻獎提供）黃國倫（左）、寇乃馨跨足數位影視。（金刻獎提供）

重量級嘉賓寇乃馨是第二年與金刻獎合作，今年更受邀擔任金刻論壇嘉賓講師，從內容思維談到流量經濟，分享如何讓娛樂轉化為產業實力，除此之外更擔任「金刻論壇」主持人，激發創作者更多的乾貨分享，透過論壇的互相交流，讓參與活動的來賓滿載而歸。

寇乃馨分享，近年她與黃國倫跨足數位影視，打造台灣首個原創短劇平台「 Meowshort」，提出「短劇是短影音的4.0進化版」的概念，整合企劃、導演、演員與剪輯資源，打造出讓觀眾能一口氣沉浸其中的在地故事。她說：「我們提早佈局，短劇不只是流量堆疊，而是信任的經營。我們希望培養台灣下一代短劇編導與 IP 製作人，真正讓創作成為產業，而非孤島。」

寇乃馨受邀擔任金刻論壇嘉賓講師。（金刻獎提供）寇乃馨受邀擔任金刻論壇嘉賓講師。（金刻獎提供）

談及夫妻相處，寇乃馨坦言他們的維繫之道並非外界想像中的「相親相愛、你濃我濃」，而是「競爭」。

他們結婚16年，始終各自經營一個短影音帳號，每天互相比較影片流量成績，在良性競爭中學習與成長。由於兩人互為經紀人，黃國倫也是寇乃馨的「老公兼老闆」，在事業上經常「公私不分」。寇乃馨直言，意見衝突幾乎是天天在發生。

化解之道就是「請高層仲裁」──當吵到不可收拾、誰也說服不了誰時，兩人就會透過禱告與讀聖經，讓上帝成為最終的裁判，成為他們維繫婚姻的重要信仰依靠。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中