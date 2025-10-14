金鐘60頒獎嘉賓「陣容曝光」超大咖！《悶鍋》邰智源、安心雅久違合體

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將於10月17日及10月18日在臺北流行音樂中心隆重登場。今年節目類典禮頒獎嘉賓橫跨不同世代與類型，組成最豪華星光陣容，今（14）日公布節目類頒獎嘉賓。

安心亞（右）過去曾上過邰智源在麥卡貝的網路節目單元《躲藏吧明星》。（翻攝自YT）

節目類典禮找來充滿回憶殺的《綜藝萬花筒》中經典角色「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋與「董月花」董至成、「福州伯」許效舜將久違合體。當年他們以誇張造型與逗趣互動風靡全台，如今重聚金鐘舞臺。

邰智源、安心亞將在金鐘獎合體擔任頒獎人。（翻攝自IG／三立提供）

而另一經典節目《全民大悶鍋》班底邰智源以及以《全民最大黨》起家、今年以《同學來了》入圍綜藝節目主持人獎的安心亞，將在典禮上同臺，重現綜藝舞臺的最強模仿組合，勾起滿滿回憶。除此之外還有備受矚目的「康熙組合」蔡康永與小S將在金鐘舞台上合體，勢必掀起全場高潮。

阿達（左起）、KID、蔡昌憲、香蕉哥哥都將擔任本屆節目類頒獎嘉賓。（三立提供）

長年陪伴觀眾成長的《YOYO點點名》家族，也將登上金鐘頒獎舞台。香蕉哥哥、草莓姐姐與柳丁哥哥，將再度合體亮相，他們以親切笑容與動感歌舞，陪伴無數家庭與孩子度過歡樂童年，至今仍是許多人心中最深刻的成長記憶。而在實境節目蓬勃發展、逐漸受觀眾歡迎的當下，《上船了各位！》KID林柏昇、蔡昌憲、《夜市王》阿達與美麗本人，也將攜手登臺頒獎。

沈春華擔任頒獎嘉賓，過去她曾創下13座金鐘紀錄，是歷屆電視金鐘獎個人得獎數最高的主持人。（三立提供）

陶晶瑩與卜學亮過去曾合作主持《好彩頭》，多年後再度攜手登臺。（三立提供）

另陶晶瑩與卜學亮也將再度同臺，過去兩人曾合作主持《好彩頭》，多年後再度攜手登臺，象徵主持世代傳承與情感延續。陶晶瑩歷年多次入圍並以知性風格深受喜愛，今年她也是金鐘入圍者，而卜學亮則為第59屆金鐘益智及實境節目主持人獎得主，兩人合體頒獎別具意義。新聞界傳奇沈春華也確定登場，她以專業台風與穩健口條創下13座金鐘紀錄，是歷屆電視金鐘獎個人得獎數最高的主持人，迄今無人能及，她的現身象徵新聞專業與綜藝娛樂並行的時代榮耀。

