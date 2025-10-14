自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘60頒獎嘉賓「陣容曝光」超大咖！《悶鍋》邰智源、安心雅久違合體

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將於10月17日及10月18日在臺北流行音樂中心隆重登場。今年節目類典禮頒獎嘉賓橫跨不同世代與類型，組成最豪華星光陣容，今（14）日公布節目類頒獎嘉賓。

安心亞（右）過去曾上過邰智源在麥卡貝的網路節目單元《躲藏吧明星》。（翻攝自YT）安心亞（右）過去曾上過邰智源在麥卡貝的網路節目單元《躲藏吧明星》。（翻攝自YT）

節目類典禮找來充滿回憶殺的《綜藝萬花筒》中經典角色「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋與「董月花」董至成、「福州伯」許效舜將久違合體。當年他們以誇張造型與逗趣互動風靡全台，如今重聚金鐘舞臺。

邰智源、安心亞將在金鐘獎合體擔任頒獎人。（翻攝自IG／三立提供）邰智源、安心亞將在金鐘獎合體擔任頒獎人。（翻攝自IG／三立提供）

而另一經典節目《全民大悶鍋》班底邰智源以及以《全民最大黨》起家、今年以《同學來了》入圍綜藝節目主持人獎的安心亞，將在典禮上同臺，重現綜藝舞臺的最強模仿組合，勾起滿滿回憶。除此之外還有備受矚目的「康熙組合」蔡康永與小S將在金鐘舞台上合體，勢必掀起全場高潮。

阿達（左起）、KID、蔡昌憲、香蕉哥哥都將擔任本屆節目類頒獎嘉賓。（三立提供）阿達（左起）、KID、蔡昌憲、香蕉哥哥都將擔任本屆節目類頒獎嘉賓。（三立提供）

長年陪伴觀眾成長的《YOYO點點名》家族，也將登上金鐘頒獎舞台。香蕉哥哥、草莓姐姐與柳丁哥哥，將再度合體亮相，他們以親切笑容與動感歌舞，陪伴無數家庭與孩子度過歡樂童年，至今仍是許多人心中最深刻的成長記憶。而在實境節目蓬勃發展、逐漸受觀眾歡迎的當下，《上船了各位！》KID林柏昇、蔡昌憲、《夜市王》阿達與美麗本人，也將攜手登臺頒獎。

沈春華擔任頒獎嘉賓，過去她曾創下13座金鐘紀錄，是歷屆電視金鐘獎個人得獎數最高的主持人。（三立提供）沈春華擔任頒獎嘉賓，過去她曾創下13座金鐘紀錄，是歷屆電視金鐘獎個人得獎數最高的主持人。（三立提供）

陶晶瑩與卜學亮過去曾合作主持《好彩頭》，多年後再度攜手登臺。（三立提供）陶晶瑩與卜學亮過去曾合作主持《好彩頭》，多年後再度攜手登臺。（三立提供）

另陶晶瑩與卜學亮也將再度同臺，過去兩人曾合作主持《好彩頭》，多年後再度攜手登臺，象徵主持世代傳承與情感延續。陶晶瑩歷年多次入圍並以知性風格深受喜愛，今年她也是金鐘入圍者，而卜學亮則為第59屆金鐘益智及實境節目主持人獎得主，兩人合體頒獎別具意義。新聞界傳奇沈春華也確定登場，她以專業台風與穩健口條創下13座金鐘紀錄，是歷屆電視金鐘獎個人得獎數最高的主持人，迄今無人能及，她的現身象徵新聞專業與綜藝娛樂並行的時代榮耀。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中