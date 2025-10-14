自由電子報
娛樂 電視

「康熙」真的來了！蔡康永小S金鐘合體 被問回鍋節目鬆口給答案

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆節目類及戲劇類金鐘獎頒獎典禮將於10月17日及10月18日在臺北流行音樂中心隆重登場，下午5時星光大道、典禮晚間7時正式開始。今（14）日公布頒獎嘉賓，除了找來「檳榔姊妹花」曹蘭、姚黛瑋與「董月花」董至成、「福州伯」許效舜，還有邰智源、安心亞等，帶來滿滿回憶殺，除此之外更有備受矚目的「康熙組合」蔡康永與小S，至於《康熙來了》是否有望重出江湖，蔡康永也給出答案。

「康熙組合」蔡康永與小S典禮當天將合體頒獎，勢必掀起全場高潮，成為金鐘六十最具象徵性的歷史畫面。蔡康永表示，《康熙》停播將近十年了，這中間世界發生了很多變化，小S失去大S之後，這是她第一次正式重新面對大家，蔡康永也說：「陪在她旁邊，我比較放心，謝謝典禮主辦方的貼心安排。」

小S（左起）、蔡康永將在金鐘獎合體。（三立提供）小S（左起）、蔡康永將在金鐘獎合體。（三立提供）

《康熙來了》雖已停播，但短影音熱潮依舊維持極高點擊率，蔡康永表示自己也常常收到朋友寄給他看某些節目片段，大部分都覺得很新鮮，「因為我一直都不太看自己的節目，很多畫面我也是第一次看到，而不管時代怎麼改變，人都需要陪伴。《康熙》一直是陪伴的節目，希望大家繼續感受被我們陪伴的樂趣。」

至於如果再做一檔《康熙》還有機會嗎？他說那個時代有那個時代的氣氛，他跟小S應該會抱著開放的心、去感受大家是否仍然對他們的陪伴感興趣⁠，雖然目前完全沒有這樣的計畫，但如果真的體會到《康熙》值得再做一次，他跟小S應該也會好好考慮的，畢竟這是一個做起來非常開心的節目，「但這種事沒什麼可勉強的，留在回憶中也很好，我們就舒服地順其自然吧。」

