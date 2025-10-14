自由電子報
娛樂 音樂

認愛小21歲男友引熱議 金曲歌后回歸自然捲吐實話：最簡單的幸福是和愛的人在一起

〔記者陳慧玲／台北報導〕43歲的金曲歌后魏如萱之前認愛小她21歲的網紅男友Ian在網路上引發熱烈討論，有人揶揄這像是「母子戀」，但也有不少網友覺得真愛沒有年齡限制，覺得魏如萱很勇敢，最近魏如萱則談到：「最簡單的幸福，就是和愛的人在一起。」

魏如萱（左）和奇哥將以「自然捲」組合參加演出。（簡單生活節提供）魏如萱（左）和奇哥將以「自然捲」組合參加演出。（簡單生活節提供）

「2025 Simple Life 簡單生活節」，將於11月29、30日在華山草地廣場登場，今年的主題是「和喜歡的人在一起」，魏如萱和奇哥搭檔的「自然捲」將在首日登台演出，讓歌迷非常期待。早在2003年，魏如萱與貝斯手「奇哥」蔡坤奇組成「自然捲」也推出第一張專輯《C'est La Vie》，相隔22年之後，兩人難得再次搭檔表演，當年的忠實粉絲紛紛留言：「好想再聽《坐在巷口的那對男女》！」

歌迷相當期待魏如萱（左）和奇哥同台演出。（簡單生活節提供）歌迷相當期待魏如萱（左）和奇哥同台演出。（簡單生活節提供）

魏如萱談到此次演出笑說：「最簡單的幸福，就是和愛的人在一起。」剛好和今年主題相呼應，奇哥則表示：「我們想用最簡單的方式呈現，也呼應簡單生活節的精神。」魏如萱也回憶說：「自然捲的歌大部分都是奇哥的創作，是奇哥用對我和我們兩個的觀察想像寫出來的，許多幽默風趣的視角都是來自奇哥。後來我開始創作，建騏鼓勵我把心裡面比較灰暗的部分寫出來，所以我的歌大部分就比較隱晦一些，聲音的表現也就比較不一樣。」

今年是簡單生活節20週年，魏如萱說：「謝謝簡單生活節，在這個複雜又麻煩的世界裡，給我們清爽的線條和空間。祝它繼續簡單，繼續20年。」奇哥則幽默說：「祝簡單生活節萬壽無疆！」

