權志龍重返大巨蛋！北市觀傳局推住宿優惠 再加碼抽「小花應援棒」

GD將再登大巨蛋。（翻攝自IG）GD將再登大巨蛋。（翻攝自IG）

〔記者孫唯容／台北報導〕韓國天王G-DRAGON 權志龍將在今年11月重返大巨蛋開唱，為了迎接大批紛絲歌迷，台北市府觀光傳播局推出「大巨蛋好宿PASS」活動，加碼抽獎送GD演唱會周邊商品，只要完成分享貼文任務，就能抽小花應援棒及桌墊等限量小物，同時觀傳局與160家旅宿合作，只要持大巨蛋賽事或展演票根，再享限時優惠與特色體驗。

觀傳局即日起至12月31日推出「大巨蛋好宿PASS」，民眾只要持大巨蛋賽事或展演票根，即可享台北市超過160家合作旅宿的限時優惠與特色體驗，內容涵蓋城市導覽、在地商圈串連、住宿升等及特色好禮，讓旅客不只是來台北看演唱會，更能留下來住一晚，深入探索台北多元而迷人的城市魅力。

韓國天王G-DRAGON 權志龍將在今年11月重返大巨蛋開唱，為了迎接大批紛絲歌迷，台北市府觀光傳播局推出「大巨蛋好宿PASS」活動，加碼抽獎送GD演唱會周邊商品，只要完成分享貼文任務，就能抽小花應援棒及桌墊等限量小物。（北市觀傳局提供）韓國天王G-DRAGON 權志龍將在今年11月重返大巨蛋開唱，為了迎接大批紛絲歌迷，台北市府觀光傳播局推出「大巨蛋好宿PASS」活動，加碼抽獎送GD演唱會周邊商品，只要完成分享貼文任務，就能抽小花應援棒及桌墊等限量小物。（北市觀傳局提供）

觀傳局表示，這次特別搭上GD權志龍演唱會風潮，加碼10月14日在台北旅遊網臉書粉絲專頁與IG，推出抽獎送演唱會周邊活動，只要公開分享抽獎貼文，tag一位朋友並留言「看演唱會、住好宿，暢遊台北玩不完！」，即可參加抽獎；限量周邊包含應援棒、襪子、桌墊與照片卡套裝組等，期望透過一連串推廣活動，讓粉絲在追星之餘，感受「來台北有好宿」的貼心與驚喜。

觀傳局也預告，接下來在11月15日至16日也將於大巨蛋B2美食街，舉辦限定快閃活動，現場設置夢幻打卡牆，完成拍照打卡及指定任務，即可參加轉扭蛋抽品牌好禮，有提袋、毛巾、香皂、旅行盥洗包等，數量超過1,000份。此外，旅客即日起至11月30日指定期間入住台北市合法旅宿，憑住宿證明登錄「大巨蛋好宿PASS」活動網站，即有機會將五星飯店住宿券、GoPro運動相機、旅遊基金、手機穩定器、吹風機及購物金等豐富大獎帶回家。

