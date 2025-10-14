樂天女孩赴美應援爆違法 球團回應揭內情反擊

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩8月應邀飛美參加美國職棒大聯盟運動家、國民及海盜隊主辦「台灣日」活動，不過啦啦隊成員們跨國應援爆出簽證爭議，全員疑似使用ESTA（旅遊簽證）進行收費活動，恐踩入美國移民法的灰色地帶，對此，球團也做出回應。

琳妲（左起）、嘎琳、筠熹、曲曲、岱縈、小紫、若潼、穎樂今年赴美秀台式應援。（資料照，樂天桃猿提供）

今年隊長曲曲、副隊長筠熹，以及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂等共8位樂天女孩，8月26日赴美展開應援巡禮，如今被週刊爆是使用ESTA旅遊簽證，但若此次活動涉及金錢收益，恐會踩紅線，最嚴重會讓女孩們一輩子都進不了美國。

樂天球團稍早回應強調，有關週刊美國行簽證爆料內容，他們一切合法合規。

樂天女孩此次美國行活動是由當地台商協會及台商商會邀請，以活動嘉賓身分參與文化活動交流，全程未收取任何費用報酬，並非工作商業演出行為。所有海外行程皆依據當地法規合法辦理入境與活動申請，嚴格遵守相關程序與規範，一切活動均依法合規進行。

樂天女孩此行旨在推廣台灣棒球文化，未來也將持續以合法、正向的方式，積極參與國際活動，推動體育與文化外交，讓世界看見台灣。

