娛樂 最新消息

無常每天如常進行 作家吳若權：無比珍貴感謝

一早，吳若權分享拍下醫院門診場景。（翻攝自吳若權臉書）一早，吳若權分享拍下醫院門診場景。（翻攝自吳若權臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕今（14）日一早，知名作家吳若權在臉書分享看門診日常，他說：「又來到清晨7:30的門診，感謝醫護人員的辛勞，比民眾起得更早；對於長期照顧者而言，若要把在醫院奔波說是幸福，難免有點矯情；但是在無常的每一天，能夠讓看診如常的進行，已經感覺到無比珍貴與感謝。」

今年4月，公視節目《誰來晚餐16》曾邀吳若權擔任來賓，拜訪外送員一家三口，節目中他分享彼此走過喪親之痛的心情與轉變，更以自身照顧父母的經驗，引發共鳴。

面對親人離去後，總免不了容易在家中觸景傷情，吳若權提及當年父親離開後，自己有很長一段時間沒辦法待在那個空間，情緒低落曾在街頭突然崩潰大哭，才發現原來自己還有很多悲傷沒有釋放。

他（左）曾分享長照20年心路歷程。（公視提供）他（左）曾分享長照20年心路歷程。（公視提供）

他感傷表示：「就覺得你的內心有個很大的黑洞被打開了，那個感覺是非常、非常地失落；很多人問我至親離開要多久時間復原？其實心理學都說至少半年，可是我覺得，可能是需要一生去療癒那個巨大的黑洞。」

吳若權提到當初為了鍛練肌力長照母親而開始接觸重訓，還為此考取了教練執照，而這段經歷也讓他得到一個很大啟發，「我後來考了重量訓練教練的執照之後，才發現一個人生哲學，就是你一定要有力量把它重重的舉起來，你才有輕輕放下的可能。」

雖然在長照期間，吳若權身為主要照顧者沒有辦法隨心所欲生活，但他不想被貼上世俗眼中被家人拖累的受害者標籤，又去考了咖啡師、心理諮詢師等執照，還在病房裡拿著漱口杯練習拉花，想讓大家知道無論是長照照顧者或是被照顧者，都可以再為自己人生帶來新的可能。

