港版爺孫戀變調！ 李龍基爆百億遭未婚妻捲走

港版爺孫戀男女主角李龍基（左）、王青霞。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕74歲香港資深男星李龍基7月手捧60朵玫瑰現身監獄門口，迎接小36歲未婚妻王青霞刑滿出獄，當時深情落淚喊「老婆！老婆！」感動不少港人，這段「爺孫戀」曾因王青霞入獄備受爭議，近日卻瘋傳女方帶46億港幣（約190億台幣）潛逃，甚至已有私生子，對此，李龍基不忍了怒做回應。

李龍基11日出席「全球華人流行音樂總會」喬遷酒會，面對大批香港媒體追問此事，他嚴正否認，強調和王青霞感情依舊很好，盼外界別被惡意謠言誤導，李龍基說：「我們只是協議要保持低調，不再在媒體面前高調談論感情或婚禮籌備。」

李龍基（右）受訪曾大談一星期可以有「10次床事」。（翻攝自微博）

去年因逾期居留、使用假文件等7罪遭判刑2年1個月的王青霞，在7月獲釋，期間，李龍基不離不棄、頻繁探監，還曾在節目中淚曝「她在牢裡寫了410封情書給我」，信中訴說滿腔愛意與愧疚，2人靠文字相守，李龍基堅稱早已求婚成功，並約定王青霞出獄後就登記結婚，但目前尚未結婚。

1951年出生香港的李龍基，歌手出身，曾以演唱多部電視劇主題曲《巨星》、《浣花洗劍錄》而奠定地位，也曾演過《洛神》、《尋秦記》等多部TVB電視劇，經常飾演皇帝、官員等角色。

