自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

港版爺孫戀變調！ 李龍基爆百億遭未婚妻捲走

港版爺孫戀男女主角李龍基（左）、王青霞。（翻攝自微博）港版爺孫戀男女主角李龍基（左）、王青霞。（翻攝自微博）

〔記者林南谷／綜合報導〕74歲香港資深男星李龍基7月手捧60朵玫瑰現身監獄門口，迎接小36歲未婚妻王青霞刑滿出獄，當時深情落淚喊「老婆！老婆！」感動不少港人，這段「爺孫戀」曾因王青霞入獄備受爭議，近日卻瘋傳女方帶46億港幣（約190億台幣）潛逃，甚至已有私生子，對此，李龍基不忍了怒做回應。

李龍基11日出席「全球華人流行音樂總會」喬遷酒會，面對大批香港媒體追問此事，他嚴正否認，強調和王青霞感情依舊很好，盼外界別被惡意謠言誤導，李龍基說：「我們只是協議要保持低調，不再在媒體面前高調談論感情或婚禮籌備。」

李龍基（右）受訪曾大談一星期可以有「10次床事」。（翻攝自微博）李龍基（右）受訪曾大談一星期可以有「10次床事」。（翻攝自微博）

去年因逾期居留、使用假文件等7罪遭判刑2年1個月的王青霞，在7月獲釋，期間，李龍基不離不棄、頻繁探監，還曾在節目中淚曝「她在牢裡寫了410封情書給我」，信中訴說滿腔愛意與愧疚，2人靠文字相守，李龍基堅稱早已求婚成功，並約定王青霞出獄後就登記結婚，但目前尚未結婚。

1951年出生香港的李龍基，歌手出身，曾以演唱多部電視劇主題曲《巨星》、《浣花洗劍錄》而奠定地位，也曾演過《洛神》、《尋秦記》等多部TVB電視劇，經常飾演皇帝、官員等角色。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中