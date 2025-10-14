自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧疑遭虐殺 北京美術館展覽恐怖巧合驚悚曝光

于朦朧墜樓身亡，中國官方至今未公開調查結果，陰謀論更在網路瘋傳。（翻攝自微博）于朦朧墜樓身亡，中國官方至今未公開調查結果，陰謀論更在網路瘋傳。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧上個月傳出不幸墜樓身亡，官方蓋牌定調「酒後意外」，但後續有多方爆料湧出指其死因不單純，更牽扯演藝圈大老陰謀論，甚至是中共高層。雖然大批網友要求官方重啟調查，但至今無果，各大社群也屏蔽相關討論串、封鎖關鍵字，不過粉絲們並未因此放棄追究于朦朧命案真相，透過各種方式進行無聲悼念。

近日北京「798美術館」展出一系列驚悚作品，其中包括超逼真的屍體、四肢殘骸、人皮製成服裝，前往觀看的網友指出展覽中的一件粉色外套，乍看之下疑與于朦朧生前穿的服裝極為相似，網友表示看完後不寒而慄。

此外，北京「798美術館」與寶格麗酒店建築相連，該酒店疑為于朦朧受虐第一現場，粉絲也覺得一連串巧合隱藏著更多不可告人秘密，而于朦朧墜樓，傳出第一現場就是北京寶格麗酒店，最新消息顯示，該酒店Google評價已從5星級降至2星，且負評仍在持續擴大中。

更有網友整理時間軸，導演程青松當晚和演員在北京寶格麗酒店共進晚餐，該酒店長廊可通往北京「798美術館」，就是于朦朧生前辦展覽地點，而他墜樓在北京陽光上東社區，3個地點距離相當近，才引發更多揣測。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中