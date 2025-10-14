于朦朧疑遭虐殺 北京美術館展覽恐怖巧合驚悚曝光

于朦朧墜樓身亡，中國官方至今未公開調查結果，陰謀論更在網路瘋傳。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲中國男星于朦朧上個月傳出不幸墜樓身亡，官方蓋牌定調「酒後意外」，但後續有多方爆料湧出指其死因不單純，更牽扯演藝圈大老陰謀論，甚至是中共高層。雖然大批網友要求官方重啟調查，但至今無果，各大社群也屏蔽相關討論串、封鎖關鍵字，不過粉絲們並未因此放棄追究于朦朧命案真相，透過各種方式進行無聲悼念。

近日北京「798美術館」展出一系列驚悚作品，其中包括超逼真的屍體、四肢殘骸、人皮製成服裝，前往觀看的網友指出展覽中的一件粉色外套，乍看之下疑與于朦朧生前穿的服裝極為相似，網友表示看完後不寒而慄。

此外，北京「798美術館」與寶格麗酒店建築相連，該酒店疑為于朦朧受虐第一現場，粉絲也覺得一連串巧合隱藏著更多不可告人秘密，而于朦朧墜樓，傳出第一現場就是北京寶格麗酒店，最新消息顯示，該酒店Google評價已從5星級降至2星，且負評仍在持續擴大中。

更有網友整理時間軸，導演程青松當晚和演員在北京寶格麗酒店共進晚餐，該酒店長廊可通往北京「798美術館」，就是于朦朧生前辦展覽地點，而他墜樓在北京陽光上東社區，3個地點距離相當近，才引發更多揣測。

