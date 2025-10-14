自由電子報
娛樂 電視

第一次約會去哪裡？日本人選擇超出想像

日本人約會首選水族館。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）日本人約會首選水族館。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕八大《WTO姐妹會》日前討論「各國人的驚人怪奇習慣」，其中一項讓觀眾大感意外的，是多數日本人第一次約會的地點，首選竟然是「水族館」！來自日本的來賓潤子，也親自解釋原因。

潤子表示水族館氣氛浪漫。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）潤子表示水族館氣氛浪漫。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

潤子表示，水族館的氣氛浪漫且充滿夢幻感，而且室內環境不受天氣影響，不怕風吹日曬雨淋。為什麼不選擇同樣是室內的電影院？她指出，看電影時無法互動、聊天，整場約會可能沉默2小時，對於剛認識的情侶來說，反而少了交流機會。

郭彥均分享，剛開始交往時會刻意選擇「燈光較暗的地方」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）郭彥均分享，剛開始交往時會刻意選擇「燈光較暗的地方」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

曾智希笑說，陳志強約會也帶她去「暗暗的地方」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）曾智希笑說，陳志強約會也帶她去「暗暗的地方」。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

主持人郭彥均也分享，剛開始交往時會刻意選擇「燈光較暗的地方」，例如KTV、MTV，因為光線較暗的環境較溫和，有助於情感發展。來賓曾智希則笑說，老公陳志強約會也會帶她去「暗暗的地方」，不過曾智希也表示，台灣人有個缺點，怕第一次約會沒話聊，都會選擇電影院當作約會地點，她回憶和陳志強的第一次約會就是在電影院，不過看的不是浪漫愛情片，而是「忍者龜」，現場來賓都驚覺不可思議，「太不浪漫了吧」，只能說陳志強是個老實人。

