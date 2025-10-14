81歲歸亞蕾回台拍戲 5.5萬徵助理懂CPR優先採用

《謊島美人魚》由彭浩翔監製、廖銘賢執導的黑色幽默愛情電影，歸亞蕾（左）、禾浩辰主演。（資料照，華映娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕81歲資深女星歸亞蕾曾獲4座金馬獎、2座金鐘獎、1座中國百花獎，以及亞太影展等多個獎項肯定，在演藝圈有「影劇天后」封號，儘管年過80歲仍堅持幕前演出，近期悄返台拍攝新片，急徵短期助理，開出條件1.5個月5.5萬元薪水，另外還需一項專業技能。

20多年前移居美國的歸亞蕾，一直沒有中斷演藝事業，《鏡週刊》報導，她返台拍攝新片徵短期助理，1.5個月5.5萬元薪水的其中一個條件，除一般工作聯繫、交通接載等雜務，另需具備護理師執照，且懂CPR（心肺復甦術）者優先聘用。

報導指出，歸亞蕾已多年沒拍純台片，她最新演出是一部與阿茲海默症有關電影《拾光》，故事描述2位性格分別是執著與淡然開懷的長者，在生命列車抵達終點前交錯相遇，深刻呈現高齡議題。

歸亞蕾籍貫中國浙江省吳興，出生湖南省長沙市的她，幼年隨父母遷到台灣高雄左營區果貿社區果貿三村，演過《煙雨濛濛》、《家在臺北》、《囍宴》、《飲食男女》、《女兒紅》、《滿月酒》等電影，演技精湛。







