（獨家）余天出手救援死敵！大咖天王酒醉跳樓 差點命喪黃泉

〔記者陽昕翰／專訪〕81歲的「痛苦歌王」孫情將在台中開唱，他長年打高爾夫球運動紓壓，招認已經戒酒超過30年。談起年少輕狂的醉酒歲月，他苦笑說：「現在喝不動，年輕時真的喝太兇了，那時候我的酒友就是余天！」孫情當年酒醉失控，余天還曾經救了他一命。

「痛苦歌王」孫情認真備戰演唱會，11月挑戰兩天唱三場。（記者胡舜翔攝）

孫情入行60年，與余天出道時間相近，由於他們歌路雷同，當年常被外界拿來比較，可說是歌壇宿敵。孫情回憶：「我們兩個歌路相近，其實很少同台，後來有家唱片公司把我的歌買斷，只為了要捧余天。」競爭可說相當激烈。

特別的是，儘管曾是對手關係，但他們私下感情頗佳，年輕時很常相約喝酒聚會。孫情更招認，他喝醉後常「發酒瘋」，甚至差點鬧出人命。原來孫情有一次在飯店的房間喝得太醉，突發奇想腰上綁上窗簾繩就要跳樓，幸好余天眼明手快阻止，趕緊拉了一把他才沒有出事。

孫情透露年輕時的酒友是余天，好友還曾救了他一命。（記者胡舜翔攝）

孫情自嘲：「我以前喝醉都覺得自己有輕功，還真的從三樓跳下去過，幸好摔在二樓遮雨棚，只是手差點撞斷。」提到這些與老友年少輕狂的往事，孫情感慨說：「現在年紀大了，朋友一個一個走了，我早就不喝酒了。」

孫情已經戒酒多年，現在過得非常養生。（記者胡舜翔攝）

對於現在還有機會站在舞台高歌，孫情只有滿滿的感恩，「天命不可違，所以更珍惜每一次站上舞台的機會。」11月8、9日他將在台中舉辦「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」，兩天共要唱三場，對他的體力來說也是一大考驗。

