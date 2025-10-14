自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（獨家）余天出手救援死敵！大咖天王酒醉跳樓 差點命喪黃泉

〔記者陽昕翰／專訪〕81歲的「痛苦歌王」孫情將在台中開唱，他長年打高爾夫球運動紓壓，招認已經戒酒超過30年。談起年少輕狂的醉酒歲月，他苦笑說：「現在喝不動，年輕時真的喝太兇了，那時候我的酒友就是余天！」孫情當年酒醉失控，余天還曾經救了他一命。

「痛苦歌王」孫情認真備戰演唱會，11月挑戰兩天唱三場。（記者胡舜翔攝）「痛苦歌王」孫情認真備戰演唱會，11月挑戰兩天唱三場。（記者胡舜翔攝）

孫情入行60年，與余天出道時間相近，由於他們歌路雷同，當年常被外界拿來比較，可說是歌壇宿敵。孫情回憶：「我們兩個歌路相近，其實很少同台，後來有家唱片公司把我的歌買斷，只為了要捧余天。」競爭可說相當激烈。

特別的是，儘管曾是對手關係，但他們私下感情頗佳，年輕時很常相約喝酒聚會。孫情更招認，他喝醉後常「發酒瘋」，甚至差點鬧出人命。原來孫情有一次在飯店的房間喝得太醉，突發奇想腰上綁上窗簾繩就要跳樓，幸好余天眼明手快阻止，趕緊拉了一把他才沒有出事。

孫情透露年輕時的酒友是余天，好友還曾救了他一命。（記者胡舜翔攝）孫情透露年輕時的酒友是余天，好友還曾救了他一命。（記者胡舜翔攝）

孫情自嘲：「我以前喝醉都覺得自己有輕功，還真的從三樓跳下去過，幸好摔在二樓遮雨棚，只是手差點撞斷。」提到這些與老友年少輕狂的往事，孫情感慨說：「現在年紀大了，朋友一個一個走了，我早就不喝酒了。」

孫情已經戒酒多年，現在過得非常養生。（記者胡舜翔攝）孫情已經戒酒多年，現在過得非常養生。（記者胡舜翔攝）

對於現在還有機會站在舞台高歌，孫情只有滿滿的感恩，「天命不可違，所以更珍惜每一次站上舞台的機會。」11月8、9日他將在台中舉辦「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」，兩天共要唱三場，對他的體力來說也是一大考驗。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中