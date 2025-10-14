自由電子報
娛樂 最新消息

于朦朧公司遭爆「20年離奇死亡名單」 她救援無效憾事發生了

于朦朧9月初墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）于朦朧9月初墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日凌晨墜樓身亡，儘管警方以及家屬宣告為「飲酒意外墜亡」，不過他遭到虐殺等陰謀論並未平息，他生前所屬的經紀公司天娛傳媒被網友挖出多名藝人非正常死亡或失蹤，昨天也爆出天娛及其母公司芒果超媒股價暴跌、高層跑路的傳聞，讓網友直呼「關了吧」、「別再害人了」。

網友起底過去20年間，該公司旗下或是曾經合作過的藝人中，出現多起意外死亡事件，網路資料還遭到大量清除，曾經出演《宮》、《美人心計》的呂佳容2019年在微博po出一張「血手掌」的照片，痛斥中國演藝圈潛規則後，就此人間蒸發。此外，網路上也瘋傳于朦朧長年受制於有「魔鬼經紀人」之稱的杜強，杜強過去曾擔任喬任梁的經紀人，喬任梁也在2016年輕生離世。

于朦朧9月初墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）于朦朧9月初墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）

這些案件幾乎都在短時間內結案，遭官方定調為輕生或意外，因為天娛背後的母公司芒果超媒隸屬湖南廣播影視集團，湖南電視台與中國官方關係緊密，背景相當「硬」，疑似成為于朦朧無法逃脫掌控的主因，據傳，和于朦朧交情好的楊冪，曾三度試圖「救」出于朦朧，想要將他簽入自己旗下，但都遭到阻撓，最終憾事發生。

