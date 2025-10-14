自由電子報
娛樂 電視

54歲柯叔元「皺紋一堆」被誇有戀愛感 笑嘆中年人生：連體重都難減

〔記者李紹綾／台北報導〕54歲柯叔元以60集長劇《阿榮與阿玉》叩關金鐘60戲劇節目男主角獎， 戲劇類評審委員會主任委員柴智屏上月盛讚他「演得很有戀愛感」，他13日出席新戲宣傳活動，聽到被誇有戀愛感，以中年人的冷笑話說：「當然就是15，7加8，七上八下，感受就是15。」

柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒父親。（大愛電視提供）柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒父親。（大愛電視提供）

談起「七上八下」的心情，柯叔元坦言：「我這個年紀，我認為現在不是靠外表啦，皺紋一堆，身材也沒以前好。」他稱不想靠外型取勝，認為能演出戀愛感，全靠劇本與導演功力，「我都50多歲的中年大叔了，還能被說有戀愛感，要感謝編劇和導演，把中年人的戀愛拍出靈魂與心境。和韓瑜合作時，她也有打開自己。」

柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒父親。（大愛電視提供）柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒父親。（大愛電視提供）

被問若柴智屏邀他拍「純戀愛戲」是否願意？柯叔元笑回：「柴姐能接受，我就可以接受，我覺得我可以，戀愛就是心的交流。」至於是否期待拿下金鐘？他說：「期待又怕受傷害，我已經很幸運了，除了評審的眷顧，我真的是老天眷顧的演員。都50多歲了，還可以每年去金鐘獎逛逛，看看老朋友，很開心了。」

54歲的柯叔元對「中年」兩字有一套自己的體悟，他說：「現在人外表都看不出年齡，有的青年看起來比我們中年還老。中年最大的變化就是減法，車子不想換、衣服也懶得買，去哪都沒那麼想了，連體重都難減。」他笑說自己現在的座右銘是「越低調越好、最好不要被看見」，所以社群也很少發文。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

