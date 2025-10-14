自由電子報
娛樂 最新消息

池昌旭變狠了！《操控遊戲》黑化帥出新高度

池昌旭遭設局陷害入獄，性格大轉變。（翻攝自X）池昌旭遭設局陷害入獄，性格大轉變。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神池昌旭在「韓劇的新面孔」中再度被挖掘！Disney+新劇《操控遊戲》昨（13）公開池昌旭飾演的主角「泰中」，展現多樣化面孔的劇照，預計再度刷新人生角色。

《操控遊戲》講述過著平凡生活的池昌旭，有天遭都暻秀設局入獄，決定對他展開報復的故事；韓媒形容池昌旭從《愛在大都會》、《歡迎回到三達里》，再到《惡中之惡》、《江南B-Side》等，穿梭於個題材之間，完美消化各種角色，下個月他將以《操控遊戲》回歸，將展現入獄人物的角色立體感。

池昌旭原本夢想過著安穩生活。（翻攝自X）池昌旭原本夢想過著安穩生活。（翻攝自X）

公開的劇照中，池昌旭飾演的泰中原本夢想開一家咖啡廳，每天努力過生活，和他被關進監獄後淒慘落魄的模樣形成鮮明對比，吸引眾人目光。當他得知是某人的暗中計畫時，又顯露出憤怒神情、眼神讓人好奇是否能復仇成功。

池昌旭說，「泰中是個只希望能復仇而拚命奔跑的人物，會努力將如何變強、變狠的模樣展現出來」；導演朴信宇表示，池昌旭演員用熱情和能量提高現實角色的逼真度，並為角色注入活力，對他表現讚不絕口。

