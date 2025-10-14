趙胤熙離婚5年家中「新成員」報到！網被母愛暖哭

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女星趙胤熙和李東健離婚5年，獨自撫養女兒Roa，趙胤熙近來透過社群分享作為單親媽媽的日常生活，以及和愛貓共度的溫馨時光，獲得許多網友和粉絲的共鳴和支持。

趙胤熙（左）和女兒共享天倫樂。（翻攝自IG）

趙胤熙昨（13）在社群發文，配上「Roa的弟弟，시오」搭配多張貓咪的照片；公開的照片中，「시오」是隻黑白相間、帶有斑紋的貓咪，醒目的鬍鬚花紋與充滿好奇的表情格外吸睛。

特別是第一張照片中，牠在街頭時略顯髒兮兮的模樣；不過在後面幾張照片中，시오變得乾淨蓬鬆，令人倍感溫馨。

看到照片後，網友們紛紛留言表示：「祝福Roa和시오都可以一直幸福下去」、「很感謝您收養시오」、「謝謝您讓大家看到，即使是流浪貓也能成為可愛又珍貴的家人」，溫暖的留言不斷湧入。

趙胤熙收養流浪貓。（翻攝自IG）

其實這是趙胤熙二度收養流浪貓，去年7月，她在TV朝鮮綜藝節目《現在是獨自一人》首次公開她的寵物貓「테오」，她當時表示：「在拍攝電視劇的過程中，偶然救助一隻生病的流浪貓，從那時起結下緣分。」透露女兒非常喜歡테오，表示牠的存在替家裡帶來極大的安慰與快樂。」

Roa表示「休息時間我總是一個人，沒有人陪我玩」時，讓趙胤熙忍不住紅了眼眶，趙坦言：「對於沒有兄弟姊妹的女兒來說，聽到她說自己總是一個人，我心裡很難過。」如今收養第二隻貓咪，成為趙胤熙母女生活中的另一份溫暖和慰藉。

