日劇神反轉！55歲女主角「整形」變25歲新手媽

〔記者鍾志均／綜合報導〕LINE TV首度推出全新共享方案，陸續上架多部話題日劇與動漫作品，包含跟播日劇《我推成為我上司 全速前進》、《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》、《新東京水上警察》、《地下偶像殺人事件》，及超人氣動畫《間諜家家酒》第三季等精彩內容。

《殺了害死女兒的人 這樣的我有罪嗎？》由齊藤京子（左）、與水野美紀主演。（LINE TV提供）

水野美紀為女復仇全身整形化身25歲新手媽媽 齊藤京子挑戰「內心55歲」演技

《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》描述「水野美紀」飾演的55歲照護員筱原玲子，為替女兒報仇，在神秘天才外科醫生白岩瑠姫的協助下，進行全身整形，化身為25歲的「新手媽媽」，潛入「媽媽之友」群組，掀起復仇的驚滔駭浪。

28歲的齊藤京子是日本女團日向坂46前成員，將挑戰「外貌25歲、內心55歲」的反差演技。她坦言：「這個角色外表雖然是25歲，但內心卻是55歲，要用動作與表情表現出年紀的落差真的很難。拍攝期間我有向教導演和同年代（50多歲）的人請教，努力揣摩演出。」

51歲的水野美紀則飾演整型前的「玲子」，她表示為了讓觀眾更能投入劇情，「有用心詮釋整形前那份痛苦的心情，希望能把這樣的情感傳達給觀眾。」《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》每週三中午12點更新。

《我推成為我上司 全速前進》鈴木愛理（右）劇中飾演私下愛追星的社長秘書。（LINE TV提供）

八木勇征《我推》「豁出去了」！偶像空降當社長 鈴木愛理白眼翻太多

延續前作熱潮的浪漫愛情喜劇《我推成為我上司 全速前進》背景移師大型時尚服飾公司，由偶像歌手出身的鈴木愛理主演，飾演私下熱愛追星的社長秘書。劇情講述她喜愛的年下演員「冰室旬」突然引退演藝圈，竟意外成為公司新任社長，兩人之間譜出一段浪平行世界的全新職場戀愛。

日團FANTASTICS成員八木勇征飾演男主角冰室旬，他表示角色是一位從2.5次元偶像轉戰戲劇圈的演員，為了表現角色的多面性，有和導演討論許多細節。希望能讓觀眾看到角色在職場與私下不同的反差魅力。《我推成為我上司 全速前進》每週三20:30更新。

《新東京水上警察》是日本連續劇史上首部以「水上警察」作為題材的作品。（LINE TV提供）

佐藤隆太患「恐水症」竟當起「水上警察」 與NEWS加藤成亮水火不容

《新東京水上警察》是日本連續劇史上首部以「水上警察」為題材的作品，由實力派演員佐藤隆太，攜手日男團NEWS成員加藤成亮和乃木坂46前王牌成員山下美月，追查發生於海上的各種案件。

佐藤隆太飾演患有「恐水症」的刑警碇拓真，他表示在船上拍攝對許多人來說都是頭一遭，也曾經對此感到不安，但整個劇組都敬業且專注地完成，「有一場高潮戲，我們連續三天頂著烈日在船上拍，非常消耗體力，但這段過程也讓劇組更加團結」。《新東京水上警察》每週三晚間18點更新。

