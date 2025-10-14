自由電子報
娛樂 音樂

王力宏神曲翻紅飆破1億！3大天后巡演當嘉賓 警察逮補涉案黃牛

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王王力宏正忙著「最好的地方」巡演，時隔20年《愛錯》再度於網上翻紅，這首由崔惟楷作詞、王力宏親自譜曲，收錄在2005年發行的《蓋世英雄》專輯，當年推出就紅遍華語圈。

王力宏與Ella比腕力。（西東音樂提供）王力宏與Ella比腕力。（西東音樂提供）

王力宏上月底在深圳連開5場「最好的地方」演唱會，重現《你不知道的事》、《唯一》、《飄向北方》、《我們的歌》，他在台上感性表示：「三個小時的演唱會，連續五天，謝謝你們一路相挺，陪我一起創紀錄！」

A-Lin與王力宏深情對唱。（西東音樂提供）A-Lin與王力宏深情對唱。（西東音樂提供）

而這次巡演的嘉賓卡司也堪稱是「夢幻級」，包括A-Lin、鹿晗、Ella、成龍及單依純助陣，5位巨星輪番登場，與王力宏合唱經典金曲，讓現場氣氛嗨翻天，再度展現他橫跨樂壇20多年的好人緣與影響力。而王力宏與單依純合唱的《愛錯》在社群短短一週火速發酵，觀看人次火速飆破1億，成了騰訊音樂年度冠軍歌曲。

王力宏與單依純合唱《愛錯》。（西東音樂提供）王力宏與單依純合唱《愛錯》。（西東音樂提供）

由於王力宏的全新巡演門票實在太搶手，黃牛價格被炒到天價，更傳出詐騙案件。警方已逮捕多名涉案黃牛。經紀人楊文傑呼籲：「雖然難搶，但一定要從官方平台購票，不要上當受騙！」

點圖放大header
點圖放大body
