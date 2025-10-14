謝玲玲婚變林建岳陷低潮！揭豪門「潛規則」不被接納 靠這招收服婆婆

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝玲玲與香港富商林建岳曾有過一段婚姻，近日她接受網紅「董太太」專訪，分享當年嫁入豪門的「潛規則」秘辛，她也在社群分享，感性回顧69歲的人生，「我真的很幸運，有好的父母，好的兄弟姊妹，好的公婆，好的兒女。自己一直在身分轉變的路上，不斷調整心態、不斷優化自己。」

談起當年初入豪門的日子，謝玲玲坦言一開始並不被婆婆接納，後來靠著真誠與規矩逐漸獲得信任與喜愛。她透露，當時每天早上必須比婆婆早起，親自奉茶問安，長期堅持下來讓婆婆非常滿意，甚至有天主動對她說：「好了，不用了。」決定讓她不必再早起敬茶。

謝玲玲分享維繫婆媳關係的心得，認為做人要真誠、守信、守法及守時，「只要你先把自己做好，自然公婆會喜歡你，最重要是真心對待。」

婚後謝玲玲育有兩子三女，滿足了婆婆盼望多子多孫的心願。謝玲玲笑說自己運氣好，第一胎就生兒子，讓婆婆非常開心。如今孩子們各個孝順又有成就，她感性表示：「那也是一種虛榮心，我很希望別人說：『你看，他媽媽教得很好。』」

謝玲玲離婚後成了成功的企業家，坦言當初婚變歷經一年低潮，幸虧好友一句：「我們跟妳做朋友，不是因為你是某某某太太，而是謝玲玲。」感恩離婚讓她成長，更能培養自己的興趣與事業。

