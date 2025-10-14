自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

謝玲玲婚變林建岳陷低潮！揭豪門「潛規則」不被接納 靠這招收服婆婆

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝玲玲與香港富商林建岳曾有過一段婚姻，近日她接受網紅「董太太」專訪，分享當年嫁入豪門的「潛規則」秘辛，她也在社群分享，感性回顧69歲的人生，「我真的很幸運，有好的父母，好的兄弟姊妹，好的公婆，好的兒女。自己一直在身分轉變的路上，不斷調整心態、不斷優化自己。」

謝玲玲揭豪門「潛規則」。（資料照，記者潘少棠攝）謝玲玲揭豪門「潛規則」。（資料照，記者潘少棠攝）

談起當年初入豪門的日子，謝玲玲坦言一開始並不被婆婆接納，後來靠著真誠與規矩逐漸獲得信任與喜愛。她透露，當時每天早上必須比婆婆早起，親自奉茶問安，長期堅持下來讓婆婆非常滿意，甚至有天主動對她說：「好了，不用了。」決定讓她不必再早起敬茶。

謝玲玲分享維繫婆媳關係的心得，認為做人要真誠、守信、守法及守時，「只要你先把自己做好，自然公婆會喜歡你，最重要是真心對待。」

婚後謝玲玲育有兩子三女，滿足了婆婆盼望多子多孫的心願。謝玲玲笑說自己運氣好，第一胎就生兒子，讓婆婆非常開心。如今孩子們各個孝順又有成就，她感性表示：「那也是一種虛榮心，我很希望別人說：『你看，他媽媽教得很好。』」

謝玲玲離婚後成了成功的企業家，坦言當初婚變歷經一年低潮，幸虧好友一句：「我們跟妳做朋友，不是因為你是某某某太太，而是謝玲玲。」感恩離婚讓她成長，更能培養自己的興趣與事業。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中