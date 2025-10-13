自由電子報
娛樂 最新消息

K-POP驕傲！TWICE驚喜攻下「維密大秀」美翻全球

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE將於11月22、23日登上高雄世運主場館，今（13）提前公開「喜訊」，就是她們將以K-POP女團之姿，於當地時間15日在美國紐約登上「Victoria's Secret Fashion Show 2025」表演舞台。

TWICE受邀登上「維多利亞的秘密時尚秀」，與國際巨星尬場。（翻攝自X）TWICE受邀登上「維多利亞的秘密時尚秀」，與國際巨星尬場。（翻攝自X）

這場名為「維多利亞的秘密時尚秀」始於20世紀90年代美國，是全球性時裝活動，頗具世界影響力；該時尚秀結合音樂表演和時尚，深受全世界關注。

在此次時裝秀上，TWICE、美國饒舌歌手Missy Elliott、麥狄森碧兒（Madison Beer）等著名女藝術家們作為表演者；韓媒報導，TWICE將與全球人氣藝人們並駕齊驅，登上表演T台，備受粉絲期待。

今年迎來出道10週年的TWICE通過豐富多彩的活動提高ONCE（粉絲名）的期待值，10日更發行特別專輯《TEN：The Story Goes On》和主打歌《ME+YOU》，第六次世界巡演《THIS IS FOR》也是如火如荼進行中。

