（影）「逃殺片始祖」火爆重啟！《逃亡遊戲》彩蛋致敬阿諾

《逃亡遊戲》曝光全新預告及海報。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由《玩命再劫》鬼才導演艾德格萊特執導的新版《逃亡遊戲》隨著紐約動漫展釋出全新預告，曾於《捍衛戰士：獨行俠》飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾接棒阿諾史瓦辛格挑戰極限動作，預告中也有小彩蛋致敬曾演出1987年版《魔鬼阿諾》的阿諾。

《逃亡遊戲》新預告致敬演出原版《魔鬼阿諾》的阿諾史瓦辛格（劇照中的鈔票）。（UIP提供）

該片改編自史蒂芬金1982年發表的小說，1987年曾由阿諾主演《魔鬼阿諾》搬上大銀幕，堪稱「逃殺片始祖」。描述在不久的未來社會，一檔名為《逃亡遊戲》的高收視率節目，參賽者被稱為逃亡者，必須在職業殺手的追殺下存活30天，且一舉一動都透過實況轉播提供給嗜血的觀眾收看，他們每多撐一天，獎金也會變得更高。

新版不僅動作場面全面升級，葛倫鮑威爾更化身新世代動作英雄，親自上陣挑戰高難度特技與爆破戲，火力全開、拳拳到肉，展現前所未見的極限身手。導演艾德格萊特延續其標誌性的快節奏剪輯與視覺風格，讓整支預告充滿張力與速度感，打造年度最震撼、最具娛樂性的動作鉅片。

預告中也展現精彩看點，包括葛倫鮑威爾全程親身演出，展現新一代動作英雄的決心與魅力；還有導演艾德格萊特獨具節奏的導演風格，結合音樂與動作的速度感，讓觀眾看得腎上腺飆升。

葛倫鮑威爾接棒阿諾史瓦辛格，在《逃亡遊戲》挑戰極限動作。（UIP提供）

還有「真人實境 × 生存遊戲」的驚險設定，片中節目《逃亡遊戲》以真人實境直播生死搏鬥為賣點，參賽者必須在職業殺手追捕下存活30天，這種結合媒體操控與極限挑戰的題材令人屏息。

更值得一看的當然就是葛倫鮑威爾、喬許布洛林、柯爾曼多明戈、艾蜜莉雅瓊斯等實力派演員齊聚，共演生死對決，同時兼具娛樂與人性的雙重對決，使整部作品不只是刺激的逃亡，更是一場關於人性與道德的終極挑戰。《逃亡遊戲》將於11月12日在台上映。

《逃亡遊戲》最新預告：

