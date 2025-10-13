（影）3個月前宣告單身狗 田栩寧甜牽女友打臉自己

27歲中國男星田栩寧因BL劇《逆愛》一夕暴紅。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕27歲中國男星田栩寧因BL劇《逆愛》一夕暴紅，先前傳出他有前女友「蘇蘇」以及現女友「若若」，7月11日他嚴正發出聲明，表示自己目前單身，從未結婚，也未曾育有子女。甚至還憤怒到請出律師，表示將對傳說他談戀愛、結婚、生子的帳號採取法律途徑解決。沒想到今（13）日狗仔曝光他與女友「若若」甜蜜手牽手的影片，兩人在影片中感情甜蜜，手牽著手走出停車場。狗仔甚至揶揄田栩寧：臉打得疼不疼？

中國男星田栩寧（左）被狗仔拍到緊牽女友若若走入地下停車場。（翻攝自微博）

狗仔「瓜田寒姐」在社群平台發布影片，畫面中可見田栩寧穿著白色背心，身後的女子戴著帽子，但明顯可見留著長髮。兩人深夜時從家中一起出門，手緊緊牽著往地下停車場走去，一路上模樣甜蜜，兩人的手也緊牽著不放，雖然停車場燈光昏暗，但是拍得非常清楚。影片中，田栩寧還體貼的提醒女方注意腳步，別摔跤了，互動親密。

其實田栩寧先前就被拍到與女友一同欣賞演唱會，當時田栩寧強硬否認戀情，沒想到打臉來得這麼快，才3個月，就被拍到兩人甜蜜蜜的畫面。狗仔猜測兩人可能同居，還在發文裡調侃：「就想問問田栩寧這臉被打得疼不疼啊」？兩人戀情也迅速竄上熱搜第一。

