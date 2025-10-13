【10/12～18生肖籤詩】2生肖財運佳 1生肖「大凶」宜小心

〔娛樂頻道／綜合報導〕民俗粉絲專頁《興趣使然的解籤師》分享12生肖本週籤詩運勢，10月12～18日生肖「虎」財運漸開；生肖「馬」財運、姻緣雙豐收，是本週幸運星。生肖「龍」籤詩顯是為大凶，運勢低迷，諸事不宜，無論行車、做事最好都小心些，避免惹禍上身。

10/12～18十二生肖籤詩運勢。（本報資料照，記者王姝琇攝）

★鼠：中平

籤詩：【君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂；財寶自然終吉利，凡事無傷不用求】

請繼續往下閱讀...

批：家宅平安，守成為宜。本週避免大額投資，整理居家環境可轉運，幸運色淺藍。

★牛：上上

籤詩：【佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金】

批：誠心堅持，點鐵成金。利簽約合作，長期計劃現轉機，穿戴金色增強財運。

★虎：中平

籤詩：【財中漸漸見分明，花開花謝結子成；寬心且看月中桂，郎君即便見太平】

批：財運漸開，耐心等待。投資宜分批進場，避免與人金錢往來。

★兔：小吉

籤詩：【危險高山行過盡，莫嫌此路有重重；若見蘭桂漸漸發，長蛇反轉變成龍】

批：突破困境，漸入佳境。利轉職或副業，辦公室東南擺龍形飾品。

★龍：大凶

籤詩：【於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑】

批：運勢低迷，諸事不宜。避免簽約遠行，文件備份防遺失，佩戴黑曜石化煞。

★蛇：小吉

籤詩：【花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱】

批：守成得利，防小人妒。專注既有業務可獲分紅，深藍色衣著穩氣場。

★馬：上上

籤詩：【今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙】

批：良緣財運雙至。利簽約合作，單身者社交遇正緣，需多休息放鬆。

★羊：下下

籤詩：【不須作福不須求，用盡心機總未休；陽世不知陰世事，官法如爐不自由】

批：強求無益，順其自然。避免法律事務，重要決定暫緩，可每日誦普門品。

★猴：中平

籤詩：【欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢】

批：時機未至，莫強求。求職轉換跑道暫緩，佩戴藍色飾品。

★雞：小吉

籤詩：【有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨】

批：把握良機，成功在望。積極爭取表現，穿戴黃色增強運勢。

★狗：中平

籤詩：【日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安】

批：迷霧漸散，靜待佳音。事業方向逐漸清晰，避免重大投資，耐心規劃。

★豬：中平

籤詩：【勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居】

批：穩中求進，貴人暗助。後阻力消退，利處理積壓工作，穩中求平安。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法