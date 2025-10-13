YouTuber「NanaQ」收中國合作信 開轟：沒誠意

極簡系YouTuber「NanaQ」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以極簡系風格令人印象深刻的YouTuber「NanaQ」強調自己是個有嚴重潔癖、生活簡單的自律女，她在家不用衛生紙、衣櫃只有25件衣服、鞋櫃4雙鞋、徒手刷馬桶等行為引起廣泛討論。近日她在社群曬出中國邀約她合作拍片的信件，不過裏頭有兩個點看得NanaQ超刺眼，更開轟：是要多沒誠意。

NanaQ證實收到來自中國浙江邀約的旅遊合作，但她拒絕。（翻攝自臉書）

NanaQ收到的電子郵件主要想邀約她「推廣浙江中國的美」，但裡頭寫著喜歡NanaQ的創作風格真誠自然又具有故事感，姓名的部分卻忘記放上NanaQ的名字，而寫著「親愛的{Name}您好」，且信件表示附上影片供NanaQ參考，卻沒有網址，讓人看完只想翻白眼。

請繼續往下閱讀...

NanaQ公布自己收到中國浙江邀請她合作的電子信件，但內容粗糙。（翻攝自Threads）

這封主旨為「合作邀約 一起分享浙江的文化之美」表示希望與NanaQ合作進行文化旅遊推廣企劃，並表明是一項「簡單的付費合作」，NanaQ可選擇多種不同平台發布，不過，這封信真的太讓人無語。

網友認為應是變數樣版沒寫好，NanaQ果然也在今（13）日公布後續，這次雖然名字寫對，也附上參考影片連結，但她的回應是：「錢不是問題 問題就我是台灣人 要怎麼推廣浙江的美麗與魅力？？？」。另外她也在留言處透露合作方表示機會僅提供給15位創作者，希望盡快回覆，但卻被打槍：「真好奇之後是哪15位YouTuber去浙江拍片，反正一定不是我」。

NanaQ今日公布中國浙江旅遊合作邀約，雖已經更正錯誤，她仍不感興趣。（翻攝自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法