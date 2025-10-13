SJ隊長利特得冠軍 台灣E.L.F.狂投票數比第2高3倍

SJ隊長利特在粉絲投票活動當中以超狂票數奪冠。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國夯團Super Junior（以下簡稱SJ）隊長利特真的非常厲害，粉絲應援平台ETtoday粉絲窩（FansWorld）與影音平台iQIYI愛奇藝國際版為了第60屆金鐘獎暖身，舉辦應援票選活動，「你心目中的最佳主持人」項目竟由利特奪下冠軍寶座，台灣老婆瘋狂投票，讓他以23萬票遙遙領先，利特本人得知此事也忍不住開心的說：我的天啊！

利特是首位入圍金鐘獎最佳主持人的韓星。（翻攝自X）

台灣E.L.F.和SJ感情特別好，除了應援的時候經常透過排字創造爆笑互動，SJ成員更會寵溺的喊台灣E.L.F.「老婆」。近兩年SJ經常訪台，每次來都能帶來不同的驚喜，隊長利特更參與《廚師的迫降：客家廚房》錄影，進而入圍第60屆金鐘獎「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」兩項目。SJ隊長利特也成為韓星首位入圍金鐘獎的人，刷新紀錄，更讓台灣E.L.F.嗨翻。

利特得知自己奪下粉絲心目中最佳主持人冠軍，興奮轉發到限時動態。（翻攝自IG）

這項投票活動推出「你心目中的最佳男主角」、「你心目中的最佳女主角」、「你心目中的最佳主持人」，結果出爐之後，利特竟以壓倒性的23萬9261票奪下冠軍，票數比第二名的Lulu多了將近3倍，這都要歸功於老婆們的努力。

利特知道消息後立刻透過限時動態轉發並嗨喊「我的天啊」，第N次見證的台灣老婆對SJ的愛。

