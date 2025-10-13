自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SJ隊長利特得冠軍 台灣E.L.F.狂投票數比第2高3倍

SJ隊長利特在粉絲投票活動當中以超狂票數奪冠。（資料照，記者潘少棠攝）SJ隊長利特在粉絲投票活動當中以超狂票數奪冠。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓國夯團Super Junior（以下簡稱SJ）隊長利特真的非常厲害，粉絲應援平台ETtoday粉絲窩（FansWorld）與影音平台iQIYI愛奇藝國際版為了第60屆金鐘獎暖身，舉辦應援票選活動，「你心目中的最佳主持人」項目竟由利特奪下冠軍寶座，台灣老婆瘋狂投票，讓他以23萬票遙遙領先，利特本人得知此事也忍不住開心的說：我的天啊！

利特是首位入圍金鐘獎最佳主持人的韓星。（翻攝自X）利特是首位入圍金鐘獎最佳主持人的韓星。（翻攝自X）

台灣E.L.F.和SJ感情特別好，除了應援的時候經常透過排字創造爆笑互動，SJ成員更會寵溺的喊台灣E.L.F.「老婆」。近兩年SJ經常訪台，每次來都能帶來不同的驚喜，隊長利特更參與《廚師的迫降：客家廚房》錄影，進而入圍第60屆金鐘獎「實境節目獎」、「實境節目主持人獎」兩項目。SJ隊長利特也成為韓星首位入圍金鐘獎的人，刷新紀錄，更讓台灣E.L.F.嗨翻。

利特得知自己奪下粉絲心目中最佳主持人冠軍，興奮轉發到限時動態。（翻攝自IG）利特得知自己奪下粉絲心目中最佳主持人冠軍，興奮轉發到限時動態。（翻攝自IG）

這項投票活動推出「你心目中的最佳男主角」、「你心目中的最佳女主角」、「你心目中的最佳主持人」，結果出爐之後，利特竟以壓倒性的23萬9261票奪下冠軍，票數比第二名的Lulu多了將近3倍，這都要歸功於老婆們的努力。

利特知道消息後立刻透過限時動態轉發並嗨喊「我的天啊」，第N次見證的台灣老婆對SJ的愛。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中