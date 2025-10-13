自由電子報
娛樂 日韓

李宰旭抱台粉禮物上飛機 感動記到現在：我竟有粉絲！

李宰旭來台與粉絲相見歡。（D-SHOW提供）李宰旭來台與粉絲相見歡。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國男神李宰旭昨天（12日）於台北Legacy Tera舉行《2025 LEE JAE WOOK ASIA FANMEETING TOUR IN TAIPEI》，這是他暌違兩年半重返台北舞台，透露上台前就喝了3杯奶茶，可見有多喜歡。

活動開場，李宰旭率先以充滿魅力的歌聲獻唱《Tree》掀開序幕。接著他以中文開場問候：「大家好，我是李宰旭！」一開口便融化全場粉絲的心。他真誠告白：「真的很想念大家，希望今晚能成為大家最幸福的回憶。」隨後他向粉絲「灑糖」，揮手、比心、飛吻不斷，寵粉指數爆表，讓現場氣氛持續高漲。

李宰旭分享第一次來台灣時，沒想到會有這麼多海外粉絲支持他，十分感動。（D-SHOW提供）李宰旭分享第一次來台灣時，沒想到會有這麼多海外粉絲支持他，十分感動。（D-SHOW提供）

在第一個互動環節中，以問答形式進行，讓粉絲更貼近他真實的生活與想法。當被問到「此時此刻最想對台灣粉絲說的話」，他回憶起初次來台時的點滴：「記得第一次來台北的時候，是為了出席活動，那時候沒想過自己在海外也會有這麼多粉絲，準備搭機回韓國時，我抱著大家送的所有禮物上飛機，心裡真的非常感動，這份回憶到現在都還記得。」

被問到最喜歡的台灣食物時，他毫不猶豫回答：「小籠包和牛肉麵！」並補充說：「只要拍戲拍到很晚，我就會喝一碗熱熱的排骨湯再回家，更何況是牛肉麵！比排骨湯還厲害。」至於甜點，則選了「珍珠奶茶」，他笑說：「今天已經喝了三杯奶茶，就連剛上台前，我也還喝了一口。」隨後被問及：「會說哪些中文？」他立刻可愛的用中文回答：「我愛你！大家好！謝謝！」還現學現賣一句台語「我愛你一輩子」，現場氣氛瞬間被點燃。

李宰旭也提到最喜歡的台灣影劇作品是《想見你》，想著如果能成為裡面的角色該有多好。至於台灣景點，他說自己更想去太魯閣：「我本來就很喜歡大自然，台北101之前已經去過了，所以這次想看看不同風景。」

李宰旭開金口獻唱。（D-SHOW提供）李宰旭開金口獻唱。（D-SHOW提供）

而近期推薦的K-POP歌曲，他提到「CORTIS的《GO》」，還被粉絲起鬨現場跳一段，他害羞地笑著說：「我真的有努力練過，但跳舞真的不太行！」雖然粉絲不斷起閧，他一邊說著「大家安靜一點～」一邊掩不住笑意，但最後仍不敵大家的熱情，答應道：「如果下次還有機會來，我會努力準備一小段舞蹈給大家！」讓全場爆出尖叫。談到今日的TMI，他笑說：「結束之後我要去吃好吃的東西，我對吃是真心的！聽說今晚可以吃到火鍋，真的很期待！」真實可愛的一面讓現場氣氛更加親切。

聊到Netflix話題劇《吞金》，他分享：「能演出這樣的角色，對我來說是一次很珍貴的經驗。」並透露劇中許多動作戲的幕後辛勞：「光是在樹林的那場戲，就在那拍了三天兩夜，雖然很辛苦，但看到成果時覺得一切都值得。雖然每次光特化就要兩到三小時，一鏡到底的打戲甚至讓我留下PTSD（創傷後壓力症候群），因為那是在一個燈光昏暗、拍攝現場又很狹小的空間和多人搏鬥，真的很有挑戰，但看到完成品還是很有成就感，也從這部戲學到很多。」接著他聊起綜藝節目《姐姐們的產地直送2》，在節目裡做了非常多看起來很可口的料理，還因此學會了片魚，「其實處理生魚片沒有那麼難，大家也可以試試看。」

李宰旭在現場與粉絲互動，模樣可愛。（D-SHOW提供）李宰旭在現場與粉絲互動，模樣可愛。（D-SHOW提供）

下半場的互動遊戲環節中，李宰旭卯足全力挑戰多項遊戲，展現幽默又真摯的一面，不虧是又帥又可愛的反差萌代表！除了戲劇與綜藝表現亮眼外，李宰旭的音樂實力也不容小覷。他以充滿爆發力的嗓音，接連演唱《A Letter》與《Dear Cloud》，展現「被演員耽誤的歌手」實力。進入尾聲時，他深情表示：「今天玩得很開心，謝謝你們讓我能以幸福的心結束這一晚。」

最後一首歌曲《MyeongDong Calling》響起，李宰旭在舞台上揮手告別，並深情向粉絲約定：「希望下次能帶著新的作品、新的故事回來見大家。」台北場結束後，他將陸續前往曼谷、首爾等地，持續展開巡迴行程。未來也將有新作品陸續推出，希望能透過作品持續與大家相見，讓更多人看見李宰旭作為演員與表演者的全能魅力。

