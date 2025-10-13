YouTuber家寧流量雪崩式暴跌 自己回自己留言超尷尬

YouTuber家寧自己成立新頻道之後，流量大不如前。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber家寧與前男友Andy曾經共同經營百萬訂閱YouTube頻道「重量級」，兩人撕破臉之後，家寧自己開新頻道「秘月期POPOO」企圖重新出發，不過，成績卻讓人覺得尷尬，不但流量雪崩式暴跌，還包辦台灣YouTube倒讚最多的影片前5名當中的4個名額。近期家寧改用其他帳號留言，然後秘月期POPOO還回覆，令人傻眼，還有網友直接戳破「自己回應自己留言」。

家寧最新上架的影片介紹「無痛早起法」，她還在社群發文宣傳：傳給心情不好的朋友，「你今天笑了嗎？有時候，不是生活太難，而是我們忘了笑」，家寧在影片中分享如何借掉賴床的習慣並以大笑三聲甩掉不愉快。

家寧的新影片教人如何無痛起床。（翻攝自臉書）

影片中的家寧穿著細肩帶短版背心搭配白色罩衫，跑到公園與可愛的大姐們一起跳舞，她還說：「早起不是口號，是選擇；把最期待的事放在一天最前面，早起就會變成小確幸。」家寧特別強調，每天大笑三聲，就能把快樂帶回家，更認為快樂是每天都能練習的事，邀請大家跟她一起幸福。

不過這部影片從本月10日上傳到現在，觀看次數仍維持4位數，其中還有一個帳號「ning030999」留言：你們回覆也太快了吧！！！！！ 我要跟上你們的進度了～哈哈哈」，家寧再用「POPOO5200」帳號回覆自己「這期必看（火焰符號）早起太開心」，這留言讓人傻眼，因為留言的人、回答的人，都是家寧。

家寧用自己的帳號「ning030999」留言，再用「POPOO5200」帳號回覆自己。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

