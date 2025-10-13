自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YouTuber家寧流量雪崩式暴跌 自己回自己留言超尷尬

YouTuber家寧自己成立新頻道之後，流量大不如前。（翻攝自臉書）YouTuber家寧自己成立新頻道之後，流量大不如前。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕YouTuber家寧與前男友Andy曾經共同經營百萬訂閱YouTube頻道「重量級」，兩人撕破臉之後，家寧自己開新頻道「秘月期POPOO」企圖重新出發，不過，成績卻讓人覺得尷尬，不但流量雪崩式暴跌，還包辦台灣YouTube倒讚最多的影片前5名當中的4個名額。近期家寧改用其他帳號留言，然後秘月期POPOO還回覆，令人傻眼，還有網友直接戳破「自己回應自己留言」。

家寧最新上架的影片介紹「無痛早起法」，她還在社群發文宣傳：傳給心情不好的朋友，「你今天笑了嗎？有時候，不是生活太難，而是我們忘了笑」，家寧在影片中分享如何借掉賴床的習慣並以大笑三聲甩掉不愉快。

家寧的新影片教人如何無痛起床。（翻攝自臉書）家寧的新影片教人如何無痛起床。（翻攝自臉書）

影片中的家寧穿著細肩帶短版背心搭配白色罩衫，跑到公園與可愛的大姐們一起跳舞，她還說：「早起不是口號，是選擇；把最期待的事放在一天最前面，早起就會變成小確幸。」家寧特別強調，每天大笑三聲，就能把快樂帶回家，更認為快樂是每天都能練習的事，邀請大家跟她一起幸福。

不過這部影片從本月10日上傳到現在，觀看次數仍維持4位數，其中還有一個帳號「ning030999」留言：你們回覆也太快了吧！！！！！ 我要跟上你們的進度了～哈哈哈」，家寧再用「POPOO5200」帳號回覆自己「這期必看（火焰符號）早起太開心」，這留言讓人傻眼，因為留言的人、回答的人，都是家寧。

家寧用自己的帳號「ning030999」留言，再用「POPOO5200」帳號回覆自己。（本報合成圖，翻攝自YouTube）家寧用自己的帳號「ning030999」留言，再用「POPOO5200」帳號回覆自己。（本報合成圖，翻攝自YouTube）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中