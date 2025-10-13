自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯叔元暴走父上身！當眾飆罵金馬影后「老查某」 陸小芬真實反應全場傻眼

柯叔元（左起）、陳少卉、左寧、吳昆達演出《接住流星的人》。（大愛電視提供）柯叔元（左起）、陳少卉、左寧、吳昆達演出《接住流星的人》。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元暌違13年再拍大愛劇《接住流星的人》，今（13日）與吳昆達、陳少卉、左寧出席記者會。他飾演酗酒、家暴父親，笑說8天的戲有7天半都在打兒子陳少卉，兩人幾乎沒有平靜片段，笑說：「就是從頭吵到尾。」他稱唯一一場開心的戲是父子去餵鴿子，剛好鴿子也象徵和平。

柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒、家暴的父親。（大愛電視提供）柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒、家暴的父親。（大愛電視提供）

首度與陸小芬對戲，柯叔元大讚對方是「女神級人物」，打趣說：「雖然她現在有了年紀，但她還是女神啊！」劇中他得對陸小芬破口大罵，拍攝時更臨時加了一句狠話：「老查某！」沒想到下戲後，陸小芬竟笑著說：「你演得很好、很精彩，很好笑。」被問罵國際影后會不會嘴軟？他笑回：「只有小演員，沒有小角色，都是內行的，沒問題。」

吳昆達在《接住流星的人》飾演嗜賭如命的父親。（大愛電視提供）吳昆達在《接住流星的人》飾演嗜賭如命的父親。（大愛電視提供）

吳昆達首次與陸小芬對戲，也是要對著前輩破口大罵，但他告訴自己不要緊張，沒想到陸小芬是很溫柔的應對，他大讚：「很生活化的、很像這個角色在講台詞。」讓對戲的吳昆達覺得很幸福。

柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒、家暴的父親。（大愛電視提供）柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒、家暴的父親。（大愛電視提供）

相隔13年再接拍大愛劇，柯叔元說自己一直都有做反毒的社會公益，身為演員能做的就盡量發揮出來，尤其第一部電影就是跟製作人王重正合作，也跟導演章可中拍過戲「希望有問題的人，能夠看到我們而知道自己的問題，沒有問題的人，可以去幫助有問題的人，我覺得其實是滿有意義的，所以我就答應了老朋友的邀約」。

柯叔元（左）、陳少卉在《接住流星的人》演父子。（大愛電視提供）柯叔元（左）、陳少卉在《接住流星的人》演父子。（大愛電視提供）

柯叔元（左）、陳少卉在《接住流星的人》演父子。（大愛電視提供）柯叔元（左）、陳少卉在《接住流星的人》演父子。（大愛電視提供）

聊起劇中的兒子陳少卉，柯叔元原本以為陳少卉是靠外表，沒想到拍戲時「眼神會突然就變，有一場戲他滿震驚我」，他表示演員都會彼此彼此觀察，陳少卉喊到深嘶力竭「我覺得他那場就已經有釋放一些他的靈魂」。陳少卉也說，如果沒有看到私下的柯叔元，真的會以為劇中脾氣爆烈的人就是柯叔元本人，跟角色融為一體的表演，也讓柯叔元說：「這樣對我評價很高喔！」

陳少卉在《接住流星的人》飾演柯叔元的兒子。（大愛電視提供）陳少卉在《接住流星的人》飾演柯叔元的兒子。（大愛電視提供）

陳少卉在《接住流星的人》飾演柯叔元的兒子。（大愛電視提供）陳少卉在《接住流星的人》飾演柯叔元的兒子。（大愛電視提供）

陳少卉童星出身，現在已經國中，在學校難免被放大鏡檢視，柯叔元當場面授機宜，連劉德華的歌詞都搬出來，以後回同學「劉德華說人善天不欺」、「成績好不重要，人好比較重要」，還開玩笑說：「現在你可以叫我童星，以後你可以叫我巨星了。」

柯叔元（左起）、陳少卉、左寧、吳昆達演出《接住流星的人》。（大愛電視提供）柯叔元（左起）、陳少卉、左寧、吳昆達演出《接住流星的人》。（大愛電視提供）

柯叔元、吳昆達是台藝大相差4屆的學長學弟，吳昆達劇中飾演嗜賭如命的父親，左寧飾演女兒「茗儀」。吳昆達是飾演問題人物的專業戶，在左寧幼稚園時，兩人拍過一部短片，也是父女，當時吳昆達那個父親的角色是更破碎、更邊緣，很擔心左寧會停留在上次的印象。

左寧（左）、陳少卉演出《接住流星的人》。（大愛電視提供）左寧（左）、陳少卉演出《接住流星的人》。（大愛電視提供）

左寧分享，有一場吳昆達摔椅子太大聲「耳朵會有一點痛」，但她還記得導演交代不要出現害怕的表情。還有一場是吳昆達抱著左寧被人追，左寧反倒覺得被吳昆達抱著的追逐戲「像坐雲霄飛車」。

左寧在《接住流星的人》飾演「茗儀」。（大愛電視提供）左寧在《接住流星的人》飾演「茗儀」。（大愛電視提供）

下戲後，左寧對吳昆達完全沒有懼怕感，反而是拍戲時才六歲，小小年紀的演技讓吳昆達豎起大拇指讚揚「不講話時，從眼神就可以看見內心世界」。吳昆達也希望能透過戲劇，讓更多人看到社會新聞中，失能家庭的問題核心。

大愛劇《接住流星的人》10月23日起，每週一至週五，在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道，同步播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中