柯叔元暴走父上身！當眾飆罵金馬影后「老查某」 陸小芬真實反應全場傻眼

柯叔元（左起）、陳少卉、左寧、吳昆達演出《接住流星的人》。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元暌違13年再拍大愛劇《接住流星的人》，今（13日）與吳昆達、陳少卉、左寧出席記者會。他飾演酗酒、家暴父親，笑說8天的戲有7天半都在打兒子陳少卉，兩人幾乎沒有平靜片段，笑說：「就是從頭吵到尾。」他稱唯一一場開心的戲是父子去餵鴿子，剛好鴿子也象徵和平。

柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒、家暴的父親。（大愛電視提供）

首度與陸小芬對戲，柯叔元大讚對方是「女神級人物」，打趣說：「雖然她現在有了年紀，但她還是女神啊！」劇中他得對陸小芬破口大罵，拍攝時更臨時加了一句狠話：「老查某！」沒想到下戲後，陸小芬竟笑著說：「你演得很好、很精彩，很好笑。」被問罵國際影后會不會嘴軟？他笑回：「只有小演員，沒有小角色，都是內行的，沒問題。」

吳昆達在《接住流星的人》飾演嗜賭如命的父親。（大愛電視提供）

吳昆達首次與陸小芬對戲，也是要對著前輩破口大罵，但他告訴自己不要緊張，沒想到陸小芬是很溫柔的應對，他大讚：「很生活化的、很像這個角色在講台詞。」讓對戲的吳昆達覺得很幸福。

相隔13年再接拍大愛劇，柯叔元說自己一直都有做反毒的社會公益，身為演員能做的就盡量發揮出來，尤其第一部電影就是跟製作人王重正合作，也跟導演章可中拍過戲「希望有問題的人，能夠看到我們而知道自己的問題，沒有問題的人，可以去幫助有問題的人，我覺得其實是滿有意義的，所以我就答應了老朋友的邀約」。

柯叔元（左）、陳少卉在《接住流星的人》演父子。（大愛電視提供）

聊起劇中的兒子陳少卉，柯叔元原本以為陳少卉是靠外表，沒想到拍戲時「眼神會突然就變，有一場戲他滿震驚我」，他表示演員都會彼此彼此觀察，陳少卉喊到深嘶力竭「我覺得他那場就已經有釋放一些他的靈魂」。陳少卉也說，如果沒有看到私下的柯叔元，真的會以為劇中脾氣爆烈的人就是柯叔元本人，跟角色融為一體的表演，也讓柯叔元說：「這樣對我評價很高喔！」

陳少卉在《接住流星的人》飾演柯叔元的兒子。（大愛電視提供）

陳少卉童星出身，現在已經國中，在學校難免被放大鏡檢視，柯叔元當場面授機宜，連劉德華的歌詞都搬出來，以後回同學「劉德華說人善天不欺」、「成績好不重要，人好比較重要」，還開玩笑說：「現在你可以叫我童星，以後你可以叫我巨星了。」

柯叔元、吳昆達是台藝大相差4屆的學長學弟，吳昆達劇中飾演嗜賭如命的父親，左寧飾演女兒「茗儀」。吳昆達是飾演問題人物的專業戶，在左寧幼稚園時，兩人拍過一部短片，也是父女，當時吳昆達那個父親的角色是更破碎、更邊緣，很擔心左寧會停留在上次的印象。

左寧（左）、陳少卉演出《接住流星的人》。（大愛電視提供）

左寧分享，有一場吳昆達摔椅子太大聲「耳朵會有一點痛」，但她還記得導演交代不要出現害怕的表情。還有一場是吳昆達抱著左寧被人追，左寧反倒覺得被吳昆達抱著的追逐戲「像坐雲霄飛車」。

左寧在《接住流星的人》飾演「茗儀」。（大愛電視提供）

下戲後，左寧對吳昆達完全沒有懼怕感，反而是拍戲時才六歲，小小年紀的演技讓吳昆達豎起大拇指讚揚「不講話時，從眼神就可以看見內心世界」。吳昆達也希望能透過戲劇，讓更多人看到社會新聞中，失能家庭的問題核心。

大愛劇《接住流星的人》10月23日起，每週一至週五，在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道，同步播出。

