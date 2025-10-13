自由電子報
娛樂 日韓

東京林檎製飴所老闆掃砂糖驚動海關 驚：台糖來聯繫

在台日擁有不少人氣的知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」。（翻攝自官網）在台日擁有不少人氣的知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」。（翻攝自官網）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在台日擁有不少人氣的知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」（Pomme d'Amour Tokyo），老闆池田喬俊近日來台灣旅遊，因為太喜歡台灣的砂糖，瘋狂掃了一堆砂糖帶回日本，結果被誤會是帶「毒品」，同時驚動台、日兩地海關，日本海關甚至出動緝毒犬。今（13）日他在網路開心發文，台糖已經與他聯繫，激動說：「我超開心的！太開心了結果流鼻血」。

東京林檎製飴所老闆池田喬俊狂掃砂糖帶回日本，目測至少20包。（翻攝自Threads）東京林檎製飴所老闆池田喬俊狂掃砂糖帶回日本，目測至少20包。（翻攝自Threads）

超愛台灣砂糖的日本蘋果糖老闆池田喬俊，先前表示台灣砂糖無論甜味或溶解方式都與日本不依樣，他製作蘋果糖的時候覺得台灣砂糖的風味更獨特，所以趁著來台灣旅遊的時候狂掃，甚至驚動海關，行李箱一打開，滿滿的砂糖至少有20包。

東京林檎製飴所老闆池田喬俊。（翻攝自Threads）東京林檎製飴所老闆池田喬俊。（翻攝自Threads）

池田喬俊離開台灣的時候就被機場逼問行李箱的白色粉末是什麼？他表示「是台灣的砂糖」；回到日本又驚動緝毒犬，好在有驚無險，還是順利把砂糖帶回日本。今天他興奮地在網路曝光好消息，表示「台灣糖業公司來連絡我了！」

池田喬俊表示台灣砂糖製作出的蘋果糖風味非常特殊。（翻攝自官網）池田喬俊表示台灣砂糖製作出的蘋果糖風味非常特殊。（翻攝自官網）

先前「東京林檎製飴所」曾在台灣開過快閃店，不過池田喬俊會的中文有限。他宣布台糖與他聯絡時，網友紛紛替他感到高興，還有人建議他嘗試「台灣的黑糖風味很獨特，可以試試看喔」，聽到池田喬俊興奮到流鼻血，網友也忍不住說：太激動了吧？

