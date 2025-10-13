自由電子報
娛樂 最新消息

擔心U:NUS解散蔡承祐哭著和高胥崴抱一下！窮困潦倒團長翻身變霸道總裁

男團U:NUS將推出迷你專輯《4Reasons》，左起蔡承祐、吳昱廷、高有翔、高胥崴。（記者王文麟攝）男團U:NUS將推出迷你專輯《4Reasons》，左起蔡承祐、吳昱廷、高有翔、高胥崴。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕男團U:NUS將推出迷你專輯《4Reasons》，今（13日）高胥崴、高有翔、吳昱廷、蔡承祐出席新歌《如果愛都說不出來》MV首映，以及「U:NUS VERSE–XR夢境派對」體驗，這次MV依舊由高有翔拍攝，他說是目前拍過最滿意的一支作品，團長高胥崴笑說終於圓夢拍到「霸道總裁」角色，還和秘書有曖昧、激情戲，高有翔開玩笑說，有些畫面無法呈現，因為高胥崴的表情太享受了。

高胥崴這次終於在MV裡「翻身」了，他說：「以前都演窮困潦倒，這次有氣勢，我一直想演演看主管，這次和秘書有激情戲，對方也是我舞台劇認識的專業演員，很快進入狀態。」

吳昱廷（右）在MV裡扮演藝術家，笑說滿足他「包手」的夢想。（記者王文麟攝）吳昱廷（右）在MV裡扮演藝術家，笑說滿足他「包手」的夢想。（記者王文麟攝）

吳昱廷在MV裡扮演藝術家，笑說滿足他「包手」的夢想，以後真的希望有機會刺青包手。團員爆料他拍MV很害羞，和女生互動只會伸出「紳士手」，但他私底下和媽媽出去吃飯，到現在還是會牽手。

U:NUS經過很多磨練，蔡承祐（左1）透露高胥崴（右1）不太會表達感受。（記者王文麟攝）U:NUS經過很多磨練，蔡承祐（左1）透露高胥崴（右1）不太會表達感受。（記者王文麟攝）

U:NUS經過很多磨練，團員覺得現在大家都進步了。蔡承祐則難忘多年前落淚跟高胥崴說：「我們抱一下好不好？」蔡承祐說：「那時我們各自有心事，首次卸下心防，高胥崴不太會表達感受，我很擔心團體有紛爭，覺得不行，一定要維持住，心要在一起，不讓團魂消失。」團員們跑去基隆找高胥崴，在海邊講著講著就哭了，高胥崴說：「我總是反省自己，有我存在必要嗎？」現在大家比較能互補了，團員也比較有自信心。

U:NUS經過很多磨練，蔡承祐（左1）透露高胥崴（右1）不太會表達感受。（記者王文麟攝）U:NUS經過很多磨練，蔡承祐（左1）透露高胥崴（右1）不太會表達感受。（記者王文麟攝）

今天U:NUS也揭曉與北流及Funique VR合作的「U:NUS VERSE–XR夢境派對」，觀眾透過VR裝置可360度自由視角進入音樂宇宙。展演結合U:NUS的《A-TOWN》、《塔莉亞》、《哈尼》與《修理偶》等曲目，構築四個獨立空間，即日起至11月16日在北流LIVE HOUSE C展演，購票可洽Klook。

