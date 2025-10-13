自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

同期的歌手都消失了！81歲大咖歌王語出驚人 還要挑戰金氏世界紀錄

孫情11月挑戰兩天唱三場。（台中多媒體提供）孫情11月挑戰兩天唱三場。（台中多媒體提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕81歲「痛苦歌王」孫情歡慶入行60週年，11月8、9日將在台中舉辦三場演唱會，除了將以81歲高齡連唱三場挑戰世界紀錄外，近日也將搬到台中備戰，更開心分享日前求得白沙屯媽祖首肯，敬邀移駕到演唱會現場欣賞，他直說：「感謝媽祖娘娘的幫助，我一定會拚命的完成連唱三場挑戰。」

孫情與廣播教父文平、文平嫂參拜白沙屯媽祖。（台中多媒體提供）孫情與廣播教父文平、文平嫂參拜白沙屯媽祖。（台中多媒體提供）

孫情近日喜上眉梢，除了主辦單位台中多媒體公司以「81高齡現役歌手，挑戰兩天連唱三場個唱」，向「金氏世界紀錄」提出申請挑戰，日前他親赴苗栗通宵的白沙屯拱天宮參拜請示媽祖，敬邀移駕到演唱會現場欣賞，獲得媽祖首肯，對於白沙屯媽祖罕見的首度將移駕演唱會現場，孫情直說很不可思議，心中真是感恩再感恩。主辦單位並表示白沙屯媽祖駐駕，也將會在演唱會現場的大廳供信眾參拜。

這場以孝順為出發的演唱會，主辦單位送出300票給弱勢團體，孫情也公布演唱會嘉賓名單，包括廣播教父文平、蘇維拉樂團團長蘇盛泉、芒果歌后喬幼等，不同世代齊聚、彩蛋不斷。

孫情11月挑戰兩天唱三場。（台中多媒體提供）孫情11月挑戰兩天唱三場。（台中多媒體提供）

對於連唱三場，孫情笑說是「初體驗」，心中還是有點緊張，目前勤喝特製飲品養氣備戰嗓音，每天固定走路散步，所有的演出構想腳本都在腦海中，「感謝老天爺賞飯吃，我太熱愛歌唱，放眼現今歌壇跟自己同時期的歌手，幾乎都不在線上了，因此只要能唱我就一定要唱下去！」「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」11月8、9日台中開唱，年代售票、四大超商熱賣中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中