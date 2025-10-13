同期的歌手都消失了！81歲大咖歌王語出驚人 還要挑戰金氏世界紀錄

孫情11月挑戰兩天唱三場。（台中多媒體提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕81歲「痛苦歌王」孫情歡慶入行60週年，11月8、9日將在台中舉辦三場演唱會，除了將以81歲高齡連唱三場挑戰世界紀錄外，近日也將搬到台中備戰，更開心分享日前求得白沙屯媽祖首肯，敬邀移駕到演唱會現場欣賞，他直說：「感謝媽祖娘娘的幫助，我一定會拚命的完成連唱三場挑戰。」

孫情與廣播教父文平、文平嫂參拜白沙屯媽祖。（台中多媒體提供）

孫情近日喜上眉梢，除了主辦單位台中多媒體公司以「81高齡現役歌手，挑戰兩天連唱三場個唱」，向「金氏世界紀錄」提出申請挑戰，日前他親赴苗栗通宵的白沙屯拱天宮參拜請示媽祖，敬邀移駕到演唱會現場欣賞，獲得媽祖首肯，對於白沙屯媽祖罕見的首度將移駕演唱會現場，孫情直說很不可思議，心中真是感恩再感恩。主辦單位並表示白沙屯媽祖駐駕，也將會在演唱會現場的大廳供信眾參拜。

請繼續往下閱讀...

這場以孝順為出發的演唱會，主辦單位送出300票給弱勢團體，孫情也公布演唱會嘉賓名單，包括廣播教父文平、蘇維拉樂團團長蘇盛泉、芒果歌后喬幼等，不同世代齊聚、彩蛋不斷。

孫情11月挑戰兩天唱三場。（台中多媒體提供）

對於連唱三場，孫情笑說是「初體驗」，心中還是有點緊張，目前勤喝特製飲品養氣備戰嗓音，每天固定走路散步，所有的演出構想腳本都在腦海中，「感謝老天爺賞飯吃，我太熱愛歌唱，放眼現今歌壇跟自己同時期的歌手，幾乎都不在線上了，因此只要能唱我就一定要唱下去！」「2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會」11月8、9日台中開唱，年代售票、四大超商熱賣中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法