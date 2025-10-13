連2年叩關金鐘戲王！柯叔元看淡得獎苦惱「1件事」 狠虧游安順：穿什麼也沒人看

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元今（13日）出席大愛新戲《接住流星的人》記者會，他以60集長劇《阿榮與阿玉》叩關金鐘60戲劇節目男主角獎，受訪謙虛說：「連續2年入圍，想都沒想過，很幸運了，不再強求什麼了。」坦言對於得獎「期待又怕受傷」，更令他苦惱的是服裝，「都太小件了」，至於入圍老婆有說什麼？他認為陪伴就是最堅強的後盾。

柯叔元在《接住流星的人》飾演酗酒、打小孩的父親。（大愛電視台提供）

金鐘60戲劇類評審委員會主任委員柴智屏曾誇讚柯叔元的表演「很有戀愛感」，聽到此稱讚，他說：「這樣的形容是非常好的讚美，我自己都沒想到。」至於會不會照鏡子檢查自己有沒有「戀愛感」？他大笑：「沒有啦，我沒有特別要演戀愛感，那是一個中年人談戀愛的戲。」但他也不避諱透露，老婆偶爾會打趣說：「你可不可以用剛才那個眼神再看我一次？」夫妻倆就在笑鬧中談戀愛，浪漫得很自然。

54歲的柯叔元對「中年」兩字有一套自己的體悟。（大愛電視台提供）

54歲的柯叔元對「中年」兩字有一套自己的體悟，他說：「現在人外表都看不出年齡，有的青年看起來比我們中年還老。中年最大的變化就是減法，車子不想換、衣服也懶得買，去哪都沒那麼想了，連體重都難減。」他笑說自己現在的座右銘是「越低調越好、最好不要被看見」，所以社群也很少發文。

聊起家庭，柯叔元說自己在家主要是「以身作則」的爸爸，教育小孩多半交給太太處理，「我只希望他們看到我的努力，比如這次又入圍，希望他們也能為我高興。」

比起獎項，柯叔元更苦惱的竟是典禮的服裝。（大愛電視台提供）

不過比起獎項，柯叔元更苦惱的竟是典禮的服裝，他苦笑：「金鐘我最煩的就是衣服，很多品牌的都太小件，我們這種有年紀的，真的不好挑。」接著又自虧：「不像藍葦華什麼都能穿，我要是像游安順那樣，穿什麼也沒人會看。」他之後又補說：「游安順是我的好朋友啦！」

柯叔元對於得不得獎其實早就放寬心，對於得獎「期待又怕受傷」。（大愛電視台提供）

柯叔元笑說，得不得獎其實早就放寬心了：「能連兩年以長劇入圍真的很難得，我覺得已經夠幸運，不用再強求什麼了。」至於老婆有沒有慶祝？他語氣溫柔：「她就是我最堅強的後盾，陪伴就是最好的慶祝。」被問會不會帶幸運物走紅毯，他淡定笑回：「我已經夠幸運了，不用再帶啦！」

