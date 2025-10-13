自由電子報
娛樂 最新消息

《大熱門》卡關轉型！吳宗憲曝停擺真相 笑喊早嗅出Lulu陳漢典「姦情」

雷艾美（左）、吳宗憲和白心儀三立金鐘入圍分享會。（三立提供）雷艾美（左）、吳宗憲和白心儀三立金鐘入圍分享會。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕暫告一段落的《綜藝大熱門》原定轉型為週末塊狀節目，但籌備多時仍未啟動，主持人吳宗憲今（13日）出席三立金鐘分享會，首度鬆口節目卡關主因：「製作單位還在努力，主要是找贊助商。」他坦言大家都很關心這個陪伴觀眾12年的節目，但目前仍在等待時機。他感性表示：「《綜藝大熱門》是台灣絕無僅有的綜藝節目，12年來我對它沒有一句怨言。」

吳宗憲親曝《大熱門》卡關原因。（三立提供）吳宗憲親曝《大熱門》卡關原因。（三立提供）

吳宗憲笑說，與Lulu、陳漢典的默契早已超越語言：「我們不用眼神交流，就知道彼此要接什麼哏。」談起Lulu與陳漢典閃婚喜訊，他更爆料：「我用看的、聞的就知道有『姦情』啦！」接著又開玩笑爆料Lulu懷孕，讓現場媒體全驚呆，還虧對方不在場，所以想反駁也沒機會。吳宗憲最後也幽默補一句：「他們如果婚後還繼續主持，那我們就不只是鐵三角，會變成鐵四角！」

被問到若參加Lulu婚禮會擔任什麼角色？他笑回：「我什麼都願意，但應該是『介紹人』吧！」還自曝自己也曾是KID姻緣的牽線人：「那段緣分我也有幫忙，算是功德一件！」談到節目未來，吳宗憲語帶希望：「節目結束，不代表終點，而是新的開始。期待未來能在不同舞台，用笑聲繼續陪伴觀眾。」

雷艾美以《人生幹大事 上船了各位！》再度角逐金鐘。（三立提供）雷艾美以《人生幹大事 上船了各位！》再度角逐金鐘。（三立提供）

同場出席的雷艾美因實境節目《人生幹大事 上船了各位！》再度入圍金鐘，她笑說：「我怕高、怕水、又有氣喘，但還是硬著頭皮上。」吳宗憲打趣：「妳根本是綜藝界的阿信！」讓現場笑成一片。

白心儀入圍金鐘，分享拍攝《亞洲貓科大復興》甘苦談。（三立提供）白心儀入圍金鐘，分享拍攝《亞洲貓科大復興》甘苦談。（三立提供）

而三立新聞部主持人白心儀則以《亞洲貓科大復興》入圍兩項大獎，她回憶拍攝過程：「拍動物真的要有耐心，只有人等動物，沒有動物等人。」她赴印度拍攝老虎時連三天撲空，直到第四天才拍到老虎獵捕畫面，讓攝影師驚呼「從沒拍過！」白心儀笑說：「這就是宿命，也是使命。」

