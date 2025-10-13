自由電子報
娛樂 最新消息

男偶像率百位「健身圈」猛男救災 信守對花蓮阿伯承諾

〔記者張釔泠／台北報導〕健體男團 EROS單飛成員「Rock」李振瑋再次展現行動派暖男本色，他九月底第一時間前往花蓮災區投入救援時，曾答應當地一位阿伯：「這次我一個人回去，下次我會帶更多人來！」他不僅信守承諾回到花蓮，還號召民眾、朋友組成「肌肉戰隊」，帶著滿滿正能量再度投入救災行動。

Rock號召猛男投入救災。（翻攝自IG）Rock號召猛男投入救災。（翻攝自IG）

Rock原本只打算招募二三十人，沒想到報名者爆增，最後共募得近百位志工，分乘兩台遊覽車於10月11日清晨6點半發車，浩浩蕩蕩直奔花蓮。他笑說：「那時候阿伯問我會不會回來，我想都沒想就答應了。既然答應，就一定要做到。」

Rock組「肌肉戰隊」救災。（翻攝自IG）Rock組「肌肉戰隊」救災。（翻攝自IG）

抵達後，他與戰隊成員立刻投入清理行動，主要協助花蓮佛祖街一帶的排水溝與泥濘地區。Rock說：「距離上次來，災區已經好很多，感謝國軍弟兄與鏟子超人的努力，空氣變清新、腳下的泥巴也少了許多。」他們一路奮戰到傍晚才收工上車北返，沿途有民眾認出Rock，主動擊掌打氣：「謝謝你們真的又回來了！」

這次的「肌肉戰隊」由Rock協助招募，團員多是健身圈好友，個個身材壯碩、肌肉線條分明。由於不少志工打赤膊搬運、汗水直流，成為現場最亮眼的風景，被民眾讚：「根本葉黃素超人！」Rock欣慰表示：「上次是孤軍奮鬥，這次有整隊人同行，真的感受到團結的力量。大家群策群力、正能量滿滿，覺得很有成就感。」

Rock組「肌肉戰隊」救災。（翻攝自IG）Rock組「肌肉戰隊」救災。（翻攝自IG）

健身教練出身的他，去年萬聖節曾因「美國隊長」與「蝙蝠俠」Cos造型爆紅，被封為「最帥健身系男神」。他笑說：「這次沒有盾牌，也沒有披風，但一樣是戰場，只是任務不一樣。」

值得一提的是，Rock近期推出個人首支單曲 《中場時間》，MV也正式上線。他在影片中飾演一位深情男子，默默守護一位為愛受傷的心儀女生，他陪伴她走出陰霾，卻在對方與舊愛破鏡重圓後，選擇祝福、靜靜離開。

Rock新歌《中場時間》MV已上線。（眾神工作室提供）Rock新歌《中場時間》MV已上線。（眾神工作室提供）

Rock坦言，《中場時間》是他等待多年的作品，「等了十幾年，終於有屬於自己的作品了。在這條路上雖然我走得比別人慢，但回頭看，也走了一小段，還是一步一步在向前。」

