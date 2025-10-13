自由電子報
娛樂 日韓

（影）金秀賢師弟遭炎上 開球險砸中小球迷網批只顧耍帥

崔顯旭日前擔任韓職仁川SSG登陸者隊開球嘉賓始終戴著墨鏡被外界批評「只顧著耍帥」。（翻攝自X）崔顯旭日前擔任韓職仁川SSG登陸者隊開球嘉賓始終戴著墨鏡被外界批評「只顧著耍帥」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕演出熱門韓劇《二十五，二十一》當中「七班小可愛」一角打開知名度的23歲韓國新生代男星崔顯旭，跟同門師兄金秀賢一樣負面新聞不斷。崔顯旭日前擔任韓職仁川SSG登陸者隊開球嘉賓的時候，不但始終戴著墨鏡被外界批評「只顧著耍帥」，而且他登上投手丘之後丟出強勁速球差點砸到擔任打者的國小女童頭部，女童是登陸者隊的小球迷，看到崔顯旭差點砸中寶貝女兒，忍不住說：「現在看起來覺得膽戰心驚」。

這是崔顯旭第2年接受球隊邀請擔任開球嘉賓，他9日戴著墨鏡站上仁川SSG登陸者主場投手丘，登陸者隊的小球迷則擔任打者。面對國小打者，崔顯旭一點也沒手軟，投出強而有力的快速球，只不過控球能力有待增強，球朝小球迷頭頂飛過，所有人都嚇了一大跳。崔顯旭雖然鞠躬致歉，但態度吊兒郎當，也沒跟女童本人致歉，網路上爆出抨擊，指他的道歉毫無誠意。網友憤怒說：「第一次看到有人戴著墨鏡開球」、「耍帥比孩子的安全更重要嗎」？

崔顯旭學生時期曾經當過棒球員。（翻攝自X）崔顯旭學生時期曾經當過棒球員。（翻攝自X）

崔顯旭10日在粉絲交流平台上發文針對此事道歉「昨天開球真的太緊張，球滑了一下，今天或明天能聯繫上打擊的女童和家長的話，我想親自道歉」。球迷對崔顯旭不滿的點在於，他並非棒球新手，學生時期他甚至還當過棒球球員，他強調自己很久沒到球場看球，所以有點太過激動。對於外界指責他球速太快，他也回應：「如果孩子站在那哩，應該要靠近一點、慢慢把球丟出去才對，但我太緊張了，沒想到這點，我真的很抱歉」。他也懺悔「要罵我、批評我的穿著打扮都沒關係，但請不要批評其他球隊、我喜歡的球隊或其他人，拜託大家了」。

崔顯旭擔任開球嘉賓當日打擊者是一位國小的球迷。（翻攝自X）崔顯旭擔任開球嘉賓當日打擊者是一位國小的球迷。（翻攝自X）

外界認為他在粉絲付費平台道歉，根本只是為了討好粉絲，沒付費的粉絲根本看不到他的歉意。女童母親也表示：「我是當天擔任開球打擊的孩子母親，本來以為會在安全的情況下進行，現在看起來真的讓人膽戰心驚」。

隨著開球風波越演越烈，韓媒傳出崔顯旭今天想跟女童及家長親自道歉，不過，最近傳出崔顯旭將加入金泰梨綜藝節目《放學後戲劇班》固定班底，外界認為經過這次的發球事件，崔顯旭明顯不適合參加與兒童互動節目，網路上有人表示「一個對兒童不體貼的人，能跟學生產生共鳴嗎？」，粉絲更擔心會害金泰梨也遭到波及。

崔顯旭（右）開球差點砸中女童頭頂，引起網路公憤。（翻攝自X）崔顯旭（右）開球差點砸中女童頭頂，引起網路公憤。（翻攝自X）

出道6年的崔顯旭是金秀賢師弟，曾演出《羽球少年團》、《二十五，二十一》、《弱美男英雄Class1》、《D.P.：逃兵追緝令2》、《閃亮的西瓜》。私下爭議不斷的她，2023年爆出在街上抽菸，隨手亂丟菸蒂，影片在網路上瘋傳。去年他上傳玩具公仔照片時，他裸體身影也意外透過反射出現在公仔身上，雖然他很快就將照片刪除，不過早就有人備份瘋傳。

