有點色色的！雷鬼歌王Matzka私下面被男星曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕LINION沉潛兩年帶著第四張全新專輯《自己自己 mi casa su casa》回歸，新專輯名稱「自己自己」來自蘭嶼朋友常掛在嘴邊的一句口頭禪，意思是「自己來，不要客氣！」；搭配西班牙語「mi casa su casa」（把我的家當作你自己的家），形成一種開放又溫柔的邀請。

LINION推出新專輯。（嘿黑豹工作室提供）

LINION說：「我希望這張專輯像是一份開放的邀請，讓聽眾能自在地進出我的音樂世界，坐下、放鬆、甚至躺在沙發上，讓音樂自然流進生活。」這次他不僅在音樂上邀來雷鬼歌王Matzka首度合作，更在生活中準備挑戰「三鐵」賽事，將身體極限與內在修煉融合成創作靈感，「這張專輯像一場內心旅行。過去我太習慣觀察別人、取悅別人，但三鐵訓練讓我學會專注在自己身上。當我重新感覺到呼吸、心跳、肌肉的痛，才意識到誠實面對自己，是需要練習的事。」

新專輯誕生於他自訂的「42天創作計畫」，從超過300首Demo精選出9首作品完成。延續他擅長的Neo-Soul與R&B氛圍，卻更放鬆、更具生活感，象徵他對外敞開、對內誠實的心境轉變。

LINION邀請偶像Matzka合作。（嘿黑豹工作室提供）

他特別邀請Matzka跨刀合作，以幽默口吻對話AI世代的「Chill 哲學」。LINION分享與偶像的緣分：「我13歲時，媽媽買了一張Matzka樂團的DVD，那是我第一次認識到有人可以把音樂做得那麼幽默、唱得那麼有趣，還有點色色的。去年專場時透過製作人邀請瑪哥當嘉賓，沒想到他很爽快就答應。彩排那天我完全不敢看他，也不敢講話，見到偶像真的很害羞。」因為那次合作，LINION鼓起勇氣邀請他為新專輯跨刀，也見識到他對音樂製作的嚴謹與細膩。

LINION推出新專輯。（嘿黑豹工作室提供）

他預計於明年四月挑戰鐵人三項，LINION表示：「我以前是很怕失敗的人，但當你在開放水域裡游泳、騎車、跑步時，你只能接受一切真實的感覺——不舒服、害怕、累，都沒關係，因為那就是你。」LINION同時宣布好消息——實體專輯及同名專場演唱會將於10月19日在Legacy登場。

