娛樂 最新消息

金鐘60》袁漠遙入圍金鐘新人肖想「騎馬走紅毯」 一聽獎金10萬當場綜藝摔

〔記者李紹綾／台北報導〕袁漠遙以GL影集《第一次遇見花香的那刻2》飾演音樂才女「小寧」，入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎。她今（13日）受訪時笑說，自己熱愛騎馬，看到金鐘簡章提到紅毯可帶狗，竟一度萌生「想帶馬走紅毯」的念頭，笑稱：「太招搖了，但如果可以，好像也不錯。」

袁漠遙以GL影集《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎。袁漠遙以GL影集《第一次遇見花香的那刻2》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎。

對於首次參與演出就入圍金鐘獎，袁漠遙表示，入圍就是肯定，能因為戲劇被看見，覺得很幸運。被問若得獎，10萬元的獎金會如何運用，她聽到當場綜藝摔，笑完後才說想去蒙古騎馬、買馬頭琴，想親自去試琴，挑一把自己喜歡的琴，「我對賽外的很多文化很有興趣或是哈薩克的冬不拉，有很多這種民族性的樂器，自從學騎馬之後，突然被打開開關」。

袁漠遙在劇中演出被粉絲封為「最強小三」、「最美天菜」。袁漠遙在劇中演出被粉絲封為「最強小三」、「最美天菜」。

袁漠遙劇中與程予希有不少情感戲，被粉絲封為「最強小三」、「最美天菜」。被問到公佈入圍當下在做什麼，她表示當天正在水肺潛水，大約20米的深度，一直都沒有看手機，上岸之後，才發現訊息有點多，至少有15通未接來電。也透露，得知入圍當下，一直都還沒反應過來，自己抱持著非常平常心的心情。

袁漠遙入圍後，家人、朋友都比她還開心、激動。（記者潘少棠攝）袁漠遙入圍後，家人、朋友都比她還開心、激動。（記者潘少棠攝）

袁漠遙笑說，她入圍後，家人、朋友都比她還開心、激動，媽媽相當在意她典禮當天的服裝，傳了很多帥、美風格的中性西裝照給她，「帥美比較符合我的個性」，爸爸則是沒說太多，反而默默把入圍訊息發到朋友群組分享喜訊，讓她哭笑不得，還要爸爸低調一點。

得知入圍後，《花香2》的劇組演員也有送上祝福，程予希跟她說：「恭喜，好好享受這個過程。」她和程予希吐露「我其實有點不太習慣看到很多人」，對方和她開玩笑說：「沒事，妳就想像大家是草，妳是一匹馬。」導演王逸鈴也在第一時間祝賀，袁漠遙也感謝導演表示，「謝謝妳選擇我當小寧」。

袁漠遙現場即興彈唱《花香2》的片頭自創曲《找到你了》，也分享歌曲的創作理念。（記者潘少棠攝）袁漠遙現場即興彈唱《花香2》的片頭自創曲《找到你了》，也分享歌曲的創作理念。（記者潘少棠攝）

演而優則唱的袁漠遙現場即興彈唱《花香2》的片頭自創曲《找到你了》，也分享歌曲的創作理念，「有天突然接到朋友來電，跟我訴說發生在她身上的傷疤，我知道對她來說，開口很不容易，即使脆弱不堪，無聲地顫抖的人，我還是依循著線索找到你了。感謝那個依舊願意信任我，願意將那刻的自己交付於我的朋友。我們聊到早上才掛電話。入圍金鐘後，這位朋友也有恭喜我」，說到幸運物，袁漠遙也分享，「劇中角色小寧的項鍊剛好是我很喜歡的老鷹圖案，我想金鐘獎那天我也會把它帶在身邊」。

袁漠遙戲裡戲外都是才女。（記者潘少棠攝）袁漠遙戲裡戲外都是才女。（記者潘少棠攝）

袁漠遙不僅表演細膩受肯定，本身更是全能才女，馬術、自由潛水、直排輪、武術、古典舞、吉他、鋼琴、歌唱、繪畫、棍刀劍樣樣通。近期也為了新作品，努力練習競速直排輪，她分享：「因為是小時候的技能，雖然長大還是有接觸，不過一般練習鞋跟專業比賽用鞋穿起來還是有差，花了滿多時間練習，摔起來也會特別痛，不過在金鐘前應該會先為了防曬減少練習，或是晚上再練。」入圍之後粉絲也湧入私訊社群祝賀，並敲碗未來能看到袁漠遙演出武打、及任何技能類的更多作品。

