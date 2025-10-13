敖犬前空姐辣妻發聲 長榮空服員猝死太心痛

藝人敖犬（前）的老婆先前正是長榮空姐。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日有空服員爆料自己同事執勤時身體不適卻遭忽視，返台後猝死，引發社會大眾對航空業員工健康與制度熱烈討論。藝人敖犬老婆「發發」曾經是長榮空姐，她得知此事後忍不住在社群發言，表示痛心與難過。

發發感到非常難過，在社群發文「真的太心痛了，沒有比身體健康更重要的事情，希望未來不要再發生這樣的憾事」。發發五專畢業之後即進入航空公司，從20歲飛到30歲，她非常熱愛這份工作，她認為擔任空姐期間，見過無數風景、體驗不同文化，收穫許多回憶。發發過去提到自己的空服員生涯，曾說過：「這是一份不斷在告別的工作，不停的穿梭在不同的城市之間，不斷的和你所愛的人分離。」

發發當空服員的時候，生理時鐘紊亂、嚴重失眠，甚至一度留職停薪。（翻攝自IG）

空服員工作也曾讓發發產生健康問題，她說：「唯一不會離開我的只有不停的蕁麻疹，永遠不準的經期和糟糕到不行的睡眠問題」。發發每次因時差醒來的時候，甚至會忘記自己身在哪個國家，有時候還會忍不住想：難道這就是我一生的軌跡嗎？她也曾經因為睡眠與免疫問題留職停薪，剛開始非常心慌，怕自己身體扛不住，好在有敖犬支持、鼓勵她：「吼，我會罩妳啊，有什麼好怕的啦！」

去年發發離開自己長達11年的航空生涯，敖犬也說發發當空姐不僅造成生理時鐘紊亂，讓他非常心疼。敖犬表示：「有段時間她（發發）幾乎忘記睡覺這項本能，瀕臨崩快問我『我會不會突然死掉』」。有了敖犬的鼓勵，發發放下自己喜愛的航空生涯，認真下定決心替人生翻頁。

敖犬（右）的鼓勵讓發發下定決心邁向人生下個階段。（翻攝自IG）

