自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

敖犬前空姐辣妻發聲 長榮空服員猝死太心痛

藝人敖犬（前）的老婆先前正是長榮空姐。（翻攝自IG）藝人敖犬（前）的老婆先前正是長榮空姐。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕近日有空服員爆料自己同事執勤時身體不適卻遭忽視，返台後猝死，引發社會大眾對航空業員工健康與制度熱烈討論。藝人敖犬老婆「發發」曾經是長榮空姐，她得知此事後忍不住在社群發言，表示痛心與難過。

發發感到非常難過，在社群發文「真的太心痛了，沒有比身體健康更重要的事情，希望未來不要再發生這樣的憾事」。發發五專畢業之後即進入航空公司，從20歲飛到30歲，她非常熱愛這份工作，她認為擔任空姐期間，見過無數風景、體驗不同文化，收穫許多回憶。發發過去提到自己的空服員生涯，曾說過：「這是一份不斷在告別的工作，不停的穿梭在不同的城市之間，不斷的和你所愛的人分離。」

發發當空服員的時候，生理時鐘紊亂、嚴重失眠，甚至一度留職停薪。（翻攝自IG）發發當空服員的時候，生理時鐘紊亂、嚴重失眠，甚至一度留職停薪。（翻攝自IG）

空服員工作也曾讓發發產生健康問題，她說：「唯一不會離開我的只有不停的蕁麻疹，永遠不準的經期和糟糕到不行的睡眠問題」。發發每次因時差醒來的時候，甚至會忘記自己身在哪個國家，有時候還會忍不住想：難道這就是我一生的軌跡嗎？她也曾經因為睡眠與免疫問題留職停薪，剛開始非常心慌，怕自己身體扛不住，好在有敖犬支持、鼓勵她：「吼，我會罩妳啊，有什麼好怕的啦！」

去年發發離開自己長達11年的航空生涯，敖犬也說發發當空姐不僅造成生理時鐘紊亂，讓他非常心疼。敖犬表示：「有段時間她（發發）幾乎忘記睡覺這項本能，瀕臨崩快問我『我會不會突然死掉』」。有了敖犬的鼓勵，發發放下自己喜愛的航空生涯，認真下定決心替人生翻頁。

敖犬（右）的鼓勵讓發發下定決心邁向人生下個階段。（翻攝自IG）敖犬（右）的鼓勵讓發發下定決心邁向人生下個階段。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中