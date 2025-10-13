自由電子報
娛樂 最新消息

《泥娃娃》首週票房破2400萬！張軒睿帥到影迷狂喊：快封印我

導演解孟儒及演員楊祐寧、張軒睿首週末前進高雄跑《泥娃娃》QA。（天予電影提供）導演解孟儒及演員楊祐寧、張軒睿首週末前進高雄跑《泥娃娃》QA。（天予電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕恐怖片《泥娃娃》上映首週嚇破2400萬票房，勇奪全台新片票房冠軍，更寫下今年台灣恐怖片最佳開片紀錄。電影口碑擴散，夜場幾乎場場爆滿，主創團隊首週末勤跑北中南QA活動，飾演驅魔人阿生的張軒睿這次被封為「台版康斯坦汀」，一現身影廳便引爆尖叫，全場直呼超帥，甚至有人高喊想被他「封印」。而蔡思韵也以甜美造型登場，特別以粵語清唱《泥娃娃》，反差魅力萌翻觀眾。

導演解孟儒及男女主角楊祐寧、蔡思韵出席《泥娃娃》映後QA。（天予電影提供）導演解孟儒及男女主角楊祐寧、蔡思韵出席《泥娃娃》映後QA。（天予電影提供）

《泥娃娃》改編自網友公認最詭異童謠，詭譎旋律與令人發毛的歌詞自預告釋出即引發討論，電影自9日上映以來，全台票房累積突破2400萬佳績。連假4天，導演解孟儒與主演楊祐寧、蔡思韵、張軒睿、李冠毅等人親自跑遍北中南戲院，台中、高雄的影人見面拍照活動也吸引大批影迷聚集，還請出「泥娃本尊」同台亮相。

《泥娃娃》苦難夫妻蔡思韵、楊祐寧帶「泥娃本尊」與台中觀眾見面互動。（天予電影提供）《泥娃娃》苦難夫妻蔡思韵、楊祐寧帶「泥娃本尊」與台中觀眾見面互動。（天予電影提供）

飾演驅魔人阿生的張軒睿坦言現實中超怕鬼，為戲特地跟隨宗教顧問于治詮道長學習畫符、結手印，他表示：「我接觸後也覺得很有興趣，希望有機會能更深入認識相關知識。」但他強調，電影中所有符咒與動作皆為角色設計，「我雖然演驅魔人，其實很膽小，每次都會先問道長哪些可以用、哪些不行。」導演也提醒觀眾「千萬別亂學」，以免誤觸禁忌。

張軒睿在《泥娃娃》中化身超帥驅魔人，結手印的流利動作引起觀眾討論。（天予電影提供）張軒睿在《泥娃娃》中化身超帥驅魔人，結手印的流利動作引起觀眾討論。（天予電影提供）

蔡思韵在片中被邪靈附身、癲狂中邪化身恐怖孕婦，猛嗑豬肝與極限下腰的畫面讓觀眾嚇到「吃手手」。她週末以亮眼造型現身影廳與影迷互動，被問是否能現場下腰，她笑答：「如果票房很好可以考慮喔！」甜美幽默的個性瞬間擄獲全場。

《泥娃娃》李冠毅形容這場戲要想像被無形之物操控，很像在跟一個看不見的東西跳舞互動。（天予電影提供）《泥娃娃》李冠毅形容這場戲要想像被無形之物操控，很像在跟一個看不見的東西跳舞互動。（天予電影提供）

另一位「恐怖擔當」李冠毅也在連假最後一天加入QA跑場，他飾演的遊戲工程師阿義因誤觸泥偶而陷入瘋狂，如中邪般猛吐黑泥水、甚至自殘失控，搭配血肉模糊的特化效果，連同場的楊祐寧都忍不住露出害怕神情。李冠毅回憶那場戲像在「與無形之物共舞」：「身體失去控制，卻什麼都做不了，那種感覺真的很絕望。」最新釋出的「阿義中邪篇」花絮更展現他挑戰人體極限的扭曲肢體演出，帶給觀眾強烈的視覺衝擊。

李冠毅在《泥娃娃》肢體扭曲倒地，嚇壞楊祐寧。（天予電影提供）李冠毅在《泥娃娃》肢體扭曲倒地，嚇壞楊祐寧。（天予電影提供）

李冠毅在《泥娃娃》飾演的角色慘遭邪靈控制自殘。（天予電影提供）李冠毅在《泥娃娃》飾演的角色慘遭邪靈控制自殘。（天予電影提供）

電影此次還和中部著名的主題遊樂園「九族文化村」展開合作，自10／01起至11／16止，九族文化村為了今年萬聖節打造的《妖祭：起源》，將電影中關鍵「燒陶窯爐」還原在九族文化村，想參觀的朋友把握時間！詳情可上九族文化村官方社群查詢。 此外，自10／9起至10／19止，憑《泥娃娃》電影票根，即可到VIVELAND全台三間門市免費體驗「VR版泥娃娃電影場景巡禮」。電影《泥娃娃》現正全台熱映中，更多活動及資訊請上官方粉絲專頁查詢。

相關新聞
