新科「金曲歌王」猛搜自己名字！刷到一排「他是誰？」心聲全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕新科金曲歌王呂士軒「天上天下好聲豪氣」巡迴演唱會即將啟動，今年他雙料鍍金，抱回最佳華語男歌手、最佳華語專輯兩大獎，但卻沒有舉辦慶功宴，今天他才鬆口媽媽在金曲獎前夕中風了，「我覺得當天的情況沒有那麼適合開一個慶功宴」，得獎有幫媽媽沖喜？他則透露隔天有回新竹老家告知媽媽喜訊，但是媽媽現在並不能做什麼反應。

今年呂士軒抱回金曲最佳華語男歌手、最佳華語專輯兩大獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

呂士軒今年成為歌王，按照慣例得獎者會到新聞中心接受平面媒體訪問，不過他卻只是簡短接受新聞中心主持人的訪問後，就直接被工作人員帶離現場，讓等候的平面媒體相當傻眼，他今天還原現場狀況，表示自己就是造著流程走，被主辦單位帶回後台，真的沒聽見媒體在「呼喚」他。對於媽媽的病況，他也不願多提，僅說是重度、仍在治療中，之後會發表寫給媽媽的新歌。

他很開心得獎後，自己的音樂有更多機會被聽到、看到，自爆會去搜尋自己的名字，雖然會一直看到網友發問「他是誰？」，但依舊很開心：「感謝他們會花時間去查一下我。」也曾自嘲是最沒有名、最沒有流量的金曲歌王，現在是否仍會介意？他打趣：「現在沒有在管，但我決定我是最帥的光頭。」

金曲歌王呂士軒「天上天下好聲豪氣」巡迴演唱會即將啟動。（資料照，記者胡舜翔攝）

他今年加盟新東家「我宅有限公司」，接下來全台巡迴演唱會也要起跑，第一站會回到自己的家鄉新竹，接著要前進台南、台東、台北，豪氣公布黃宣、熊仔等13組嘉賓，也認了這次開唱軟、硬體全面升級，燒了許多錢，是否還要參加場次？他打趣：「沒有錢增加更多演唱會了，專心把這四場辦好。」

