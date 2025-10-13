自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新科「金曲歌王」猛搜自己名字！刷到一排「他是誰？」心聲全說了

〔記者張釔泠／台北報導〕新科金曲歌王呂士軒「天上天下好聲豪氣」巡迴演唱會即將啟動，今年他雙料鍍金，抱回最佳華語男歌手、最佳華語專輯兩大獎，但卻沒有舉辦慶功宴，今天他才鬆口媽媽在金曲獎前夕中風了，「我覺得當天的情況沒有那麼適合開一個慶功宴」，得獎有幫媽媽沖喜？他則透露隔天有回新竹老家告知媽媽喜訊，但是媽媽現在並不能做什麼反應。

今年呂士軒抱回金曲最佳華語男歌手、最佳華語專輯兩大獎。（資料照，記者胡舜翔攝）今年呂士軒抱回金曲最佳華語男歌手、最佳華語專輯兩大獎。（資料照，記者胡舜翔攝）

呂士軒今年成為歌王，按照慣例得獎者會到新聞中心接受平面媒體訪問，不過他卻只是簡短接受新聞中心主持人的訪問後，就直接被工作人員帶離現場，讓等候的平面媒體相當傻眼，他今天還原現場狀況，表示自己就是造著流程走，被主辦單位帶回後台，真的沒聽見媒體在「呼喚」他。對於媽媽的病況，他也不願多提，僅說是重度、仍在治療中，之後會發表寫給媽媽的新歌。

他很開心得獎後，自己的音樂有更多機會被聽到、看到，自爆會去搜尋自己的名字，雖然會一直看到網友發問「他是誰？」，但依舊很開心：「感謝他們會花時間去查一下我。」也曾自嘲是最沒有名、最沒有流量的金曲歌王，現在是否仍會介意？他打趣：「現在沒有在管，但我決定我是最帥的光頭。」

金曲歌王呂士軒「天上天下好聲豪氣」巡迴演唱會即將啟動。（資料照，記者胡舜翔攝）金曲歌王呂士軒「天上天下好聲豪氣」巡迴演唱會即將啟動。（資料照，記者胡舜翔攝）

他今年加盟新東家「我宅有限公司」，接下來全台巡迴演唱會也要起跑，第一站會回到自己的家鄉新竹，接著要前進台南、台東、台北，豪氣公布黃宣、熊仔等13組嘉賓，也認了這次開唱軟、硬體全面升級，燒了許多錢，是否還要參加場次？他打趣：「沒有錢增加更多演唱會了，專心把這四場辦好。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中