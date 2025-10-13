吳奇隆演陳傑憲？《絕勝》12強電影導演回應了 演員名單有現役球員

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《絕勝》依據2024年世界棒球十二強賽中華隊勇奪世界冠軍的真實事件啟發而創作，王識賢演出總教練曾豪駒，今天（13日）劇組在記者會上也透露，不排除找退役、現役球員來演出，如果本人來演更好。

《絕勝》由導演姜瑞智與王維明共同執導。（瀚草文創提供）

《絕勝》今天上午在台北大巨蛋舉行記者會，該片由姜瑞智、王維明執導，王識賢、鳳小岳主演，外界最關注的是統一獅隊長、十二強「台灣隊長」陳傑憲會是誰來演出，被問到是不是吳奇隆？導演姜瑞智賣關子：「敬請期待。」陳傑憲因長相神似吳奇隆，而有「中職吳奇隆」、「四爺」的稱號。

陳傑憲（右）因長相神似吳奇隆獲封「中職吳奇隆」稱號。（翻攝自微博、IG）

演出名單令人好奇，據悉將有真正的球員以及藝人演出，導演姜瑞智表示，也不排除會有現役球員演出，目前還有在詢問名單上球員的意願，只是現階段中職還在打季後賽，因此暫時不方便打擾。至於是否有飾演「本人」的可能性？姜瑞智笑說：「演自己當然最好！」而且相較於演員須要練球技，找球員來演戲，這些球員反而可以很好傳達比賽上的緊張。

曾豪駒雖因南下高雄比賽未能親臨記者會現場，特別透過影片向媒體朋友致意，表達對電影《絕勝》的高度支持。（瀚草文創提供）

至於是否會有啦啦隊出現在電影中？姜瑞智笑說當然會有。他也藉由鏡頭許願，向運動部部長李洋喊話，希望李洋能夠來探班，或者客串，「只要部長開金口，什麼角色都可以。」

