驚！F.I.R.陳建寧詹雯婷才放下 阿沁震撼宣告「不當歌手」

〔記者陳慧玲／台北報導〕F.I.R.飛兒樂團唱過許多經典歌曲，但前主唱「Faye」詹雯婷和團長陳建寧之前因合約糾紛鬧翻，官司打了好久，雙方互告偽造文書、誣告罪嫌，紛紛擾擾終於在今年7月下旬落幕，雙方公布親筆簽名的公開聯合聲明，表示已達成和解。原本歌迷還期待這樣一來有沒有可能看到F.I.R.再復合演出，不料今（13日）另一成員吉他手阿沁卻把粉絲的這個夢澆了冷水，宣告將卸下歌手身分。

阿沁。（資料照，記者潘少棠攝）

45歲的阿沁發文談到：「是的，阿沁即將『退休』，正式卸下歌手的身分，成為一名全職的爸爸與音樂老師。奔向50歲的年紀，這是一個為了孩子與家庭的重大決定。以『歌手』而言，我或許不需要封麥，但『詞曲創作者、音樂製作人、教育者』早已是近十年真正屬於我的標籤。」

另外阿沁談到：「所以，這不是退隱，因為一點都不傷感反而很雀躍，而是把舞台轉向幸福與自由生活。我想了很久，專注幕後的創作與家庭的陪伴，也是一種成就。或許未來我會成為一名學校老師，成為一個好父親，成為一些音樂年輕人的導師，或偶爾發表值得留下的歌曲，偶爾上台開心唱唱幾首自己的老作品，舉辦公益音樂會、參與慈善教育。」

阿沁說：「這不是結束，而是一個新的開始，為音樂人生的上半場鞠躬，也為下半生開啟新的旅程。」

